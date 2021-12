A megalapozott gyanú szerint a férfi 2019 januárjától, később már elöljáróként, többször is megpróbálta arra rávenni egy beosztottját, hogy szexeljen vele, amit a nő mindig elutasított.

A férfi minden elutasítása után kritizálta a nő mnkáját, és közölte, hogy ezt addig folytatja, amíg a nő nem enged neki.

Miután a nő mindezek ellenére sem volt hajlandó a lefeküdni felettesével

A férfi többször különféle, az állományviszonyát is érintő fenyegetésekkel próbálta elérni, hogy tegyen eleget a kívánságának.

A katona májusában egy gyakorlat során - és később többször is - egy másik alárendeltjével is közölte, hogy le akar vele feküdni. Miután ez a nő is visszautasította, ugyanazt tette, mint a másik nővel.

Kritizálta a munkáját és megfenyegette, hogy el fogja távolítani a honvédségtől.

Az ügyészek két rendbeli, a nőkkel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális kényszerítés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki a fréfit, aki nem tett vallomást és panaszt jelentett be a megalapozott gyanú közlése ellen.

A nyomozó ügyészség indítványozta a két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatását, amelyet a nyomozási bíró egy hónapra el is rendelt. A katona szolgálati jogviszonya már megszűnt.