Ezt mutatja az is, hogy a Szombathelyi Bíróság újratárgyalja annak az idősek átverésére szakosodott bűnszervezetnek az ügyét, amelyről korábban a Ripost hosszasan cikkezett. A 2018-as ügy vádlottai, az értékesítést végző alkalmazottak orvosnak adták ki magukat, fehér köpenyt és nyakukban sztetoszkópot viseltek. A banda 52 vádlottja mintegy 345 sértettet csapott be, nekik több mint 94 millió forintnyi kárt okozva. A szervezet országos működött, Szombathelyen, Pécsen, Miskolcon, Szegeden, Kecskeméten és Érden is voltak üzleteik.