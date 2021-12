A 47 éves kutató október 28-án elhagyta a budapesti munkahelyét és azóta ismeretlen helyen tartózkodott.

Kleinnek az ELTE kutatójaként a posztszubkulturális média, az ellenkulturális mozgalmak és a deviánsok olvasásszociológiája volt a kutatási területe, emellett alapító szerkesztője volt az Irodalom Visszavág sorozatnak, de írásai jelentek meg többek közt a Terasz, az Irodalmi Jelen, a prae.hu, a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás és a Metal Hammer Hungarica lapjain is.

Fotó: police.hu

A BRFK sajtóosztálya szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja, a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

Hétfő délelőtt élettársa is reagált Klein László halálhírére:

„A temetéséről később döntünk, és mindenképp meg fogom itt osztani a helyét és idejét, mert tudom, hogy sokan szerettétek és tiszteltétek Őt itt Szentendrén.És engedjetek meg egy személyes megosztást a végére. 14 és fél éve éltem Vele, ennyit adott Nekünk a Sors.

Minden percééért hálás vagyok, és boldog vagyok, hogy engem választott. Most igyekszem az utolsó döntését is elfogadni, még ha emberfelettinek tűnik is egyelőre”

– írta a gyászoló nő a Facebookon.