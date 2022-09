Kedden és szerdán is változó mennyiségű és vastagságú felhőtömbök lesznek felettünk, időszakosan jobban össze is állhatnak a felhők, emellett általában több órára kisüt a nap. Éjszaka összességében csökken a felhőzet, de helyenként maradhatnak felhősebb körzetek. A szélvédett részeken pára-, ködfoltok is képződhetnek. Kedden több helyen, nagyobb számban nyugaton, illetve a Tisza vonala mentén lévő összeáramlás mentén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Szerdán elsősorban a Dunától keletre lehetnek elszórt jelleggel záporok, zivatarok, máshol csak elvétve lehet csapadék.

Az északi, északnyugati szél élénk, főleg a szélcsatornában erős lesz, de zivatarok menetén is lehet átmeneti szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között valószínű. A derült, szélvédett részeken lesz a leghidegebb, a fagyzugokban pedig fagypont köré is csökkenhet a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 13 és 18 fok között alakul.