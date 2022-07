Az ország keleti harmadán is megszűnik az intenzívebb csapadéktevékenység, csökken a csapadék esélye, és szakadozik a felhőzet, de főként az északkeleti megyékben felhős marad az idő, és ott még éjszaka is lehet további csapadék. Máshol tovább csökken a felhőzet, és legfeljebb elvétve lehet záporeső, esetleg zivatar.

Vasárnap hajnalban észak felől okklúziós front felhőzete, illetve gyenge csapadékrendszere nyúlik be fölénk, mindeközben az északkeleti megyékben inkább erőteljes gomolyfelhő-képződés, valamint záporok, intenzív csapadékkal kísért zivatarok lesznek jellemzőek. A délnyugati, nyugati megyékben várható a legtöbb napsütés, és csapadéknak is arrafelé a legkisebb az esélye. Az északnyugati, nyugati szelet ma helyenként, hajnaltól viszont már egyre nagyobb területen kísérik erős, néhol viharos lökések. Zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 16 és 19 fok között várható, de a szélvédett, derült tájakon alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap jobbára 24 és 29 fok között alakul, a tartósabban csapadékos tájakon azonban több fokkal hűvösebb maradhat az idő.