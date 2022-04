Alapvetően gomolyfelhős, napos idő várható, de késő délutánig a délkeleti harmadban sok lesz a felhő, majd ott is szakadozik a felhőtakaró. A Tiszántúlon, illetve a Duna-Tisza közének déli részén többfelé valószínű eső, zápor, esetleg az ég is megdörrenhet. Másutt egy-egy zápor fordulhat csak elő. Az éjszaka folyamán kiderül az ég, de helyenként – főleg a Duna vonala menti összeáramlásban – gyengén felhős részek is maradhatnak.

Pénteken gomolyfelhős, napos idő lesz, jelentéktelen záporok keleten alakulhatnak ki.

Csütörtökön az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik. Estére veszít erejéből a légmozgás, és pénteken már csak élénk széllökésekre számíthatunk.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között várható. A fagyzugos részeken gyenge fagy előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 17 és 21 fok között alakul.