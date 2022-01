Szerda reggelig országszerte általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb átmeneti, kisebb szakadozások lehetnek a felhőzetben. Elsősorban a Dunától keletre éjszaka zúzmarás köd is képződhet, mely napközben helyenként tartósan meg is marad. Szerdán a déli óráktól a keleti országrész kivételével fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, az ország nagy részén pár órás napsütés is valószínű. A keleti, északkeleti határ közelében időszakosan gyenge havazás, másutt legfeljebb jelentéktelen hószállingózás fordulhat elő.

Kedden a nyugati szelet a főváros térségében, majd szerdán már az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, esetleg erős lökések, míg keleten végig gyenge marad a változó irányú légmozgás.

A legalacsonyabb hőmérséklet általában -3 és +2 fok között várható, de északkeleten és az átmenetileg kevésbé felhős tájakon ettől több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában +2 és +7 fok között várható, de a tartósan borult, ködös keleti tájakon fagypont alatti maximumokat mérhetünk.