1 órája
Szijjártó Péter: újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás
Idén újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás, amelynek kiesését a maradék infrastruktúra nem tudná hiánytalanul pótolni - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Oroszországi Energiahét című rendezvényen Moszkvában 2025. október 15-én
Forrás: MTI/KKM
Fotó: KKM
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy
az orosz földgázszállítás idén már túllépte a hatmilliárd köbmétert, ami napi több mint 21 millió köbméternek felel meg.
Ez a gázszállítás kritikus fontosságú a magyar energiabiztonság szempontjából, ha ez kiesne valamilyen okból, azt a maradék infrastruktúra hiánytalanul nem tudná pótolni
– húzta alá.
Mi diverzifikált, több forrásból érkező energiaellátásban vagyunk érdekeltek, több forrásra és több útvonalra, nem pedig jól működő megbízható szállítási útvonalak kiiktatására van szükség
– folytatta.
Egy vezeték esetleges elzárása teljesen észszerűtlen, és a biztonságos energiaellátás szempontjából veszélyes döntés lenne
– tette hozzá.