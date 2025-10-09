2 órája
Szijjártó Péter: Magyarország áramigényének ellátása elképzelhetetlen nukleáris energia nélkül
Magyarország áramigényének ellátása elképzelhetetlen nukleáris energia nélkül, ezért jelenleg is folyik a munka a paksi atomerőmű bővítésén, amellyel nagyjából 17 millió tonna szén-dioxid kibocsátása lesz megelőzhető évente – közölte a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön, az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának meghallgatásán. A tárcavezető az Országgyűlés gazdasági bizottságának meghallgatásán először is az elmúlt évtized és napjaink válságairól beszélt, amelyekre szavai szerint az Európai Unió rendre rossz válaszokat adott.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a világgazdaságban alapvető átalakulás zajlik egy hatalmas technológiai forradalommal párhuzamosan, amelynek nyomán a globális villamosenergia-igény drámaian növekedni fog.
Aláhúzta, hogy a
közúti közlekedés elektromos átállása, a nagy adatközpontok építése, illetve a hűtési-fűtési igények erősödése mind ebbe az irányba mutat, ez látható Magyarországon is.
Ezzel kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy hazánk a földrajzi és természeti adottságaiból fakadóan ezt az igényt megbízható, biztonságos, környezetkímélő módon, olcsón egyedül nukleáris energia révén tudja fedezni.
Ezért üdvözölte, hogy a Donald Trump vezette új amerikai kormány feloldotta a paksi bővítést is érintő szankciókat, európai korlátozások pedig nincsenek érvényben, így jelenleg a nemzetközi jogi környezet lehetővé teszi a projekt folytatását.
Tudatta, hogy a két tervezett blokk alatt összesen 3,5 millió köbméternyi föld kiemelésére van szükség, és ebből kétmillió köbméter már megvan, s az idei év végén fogják megkezdeni a munkát a hatos blokk nukleáris szigetén.
Talajszilárdítás vonatkozásában 17 hektáros területről beszélünk, 75 ezer talajszilárdítási cölöpöt kell behelyeznünk a földbe, ebből 43 ezer van már lent. Ez a munka az ötödik és a hatodik blokk nukleáris szigetét alkotó leendő épületek alatt már befejeződött, és az idei év végén folytatódik a talajszilárdítás a további területeken
– tájékoztatott.
Majd elmondta, hogy az építkezéssel párhuzamosan zajlik a hosszú gyártási idejű eszközök gyártása is, Oroszország, Németország és Franciaország hat városában.
Szijjártó Péter arra is kitért, hogy
nemrég megállapodás született az amerikai technológiák kizárólagos használatáról a kis méretű moduláris reaktorok (SMR) tekintetében.
Ez olyan technológiai folyamat, amely messze van még a végétől. Ugyanakkor fel kell készülni arra, hogyha ez a technológia valóban létrejön, akkor ezt a magyarországi energiamixben is alkalmazni lehessen
– vélekedett.
Szijjártó Péter: két elérhető kőolajvezeték jobb, mint egy (videó)
Továbbá ismertette az ország biztonságos energiaellátása érdekében hozott diverzifikációs döntéseket és szerződéseket, és arra emlékeztetett, hogy hosszú távú földgázvásárlási megállapodást írtak alá az ENGIE-vel és a Shell-lel.
A diverzifikáció szerintem azt jelenti, hogy minél több forrásból, minél több útvonalon szerezzünk be energiahordozókat, nem pedig azt, hogy az eddigieknél drágábban és kevésbé megbízhatóan vegyünk energiahordozót az eddiginél kevesebb forrásból és kevesebb útvonalon
– jelentette ki.
A miniszter végül kifejtette, hogy a tavalyi év végére Magyarország 37,3 százalékkal csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.
Az Európai Unió átlaga az 35 százalék, tehát itt afölött teljesítettünk (…) 2010-hez viszonyítva pedig a GDP-arányos üvegházhatású gázkibocsátásunk 38,3 százalékot ért el, itt az EU-s átlag az gyakorlatilag ugyanennyi
– közölte.
„Jelenleg ott tartunk, hogy a villamosenergia-termelésben a karbonsemleges arány 69 százalék, ugye ezt fogja 90 százalék köré növelni majd a paksi beruházás, amellyel mintegy 17 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást tudunk megelőzni évente”
– folytatta.
A napenergia terén elértük a 8100 megawatt teljesítményt. Ez egyébként azt jelenti, hogy tízszeresére növeltük hat év alatt a napenergia alkalmazását. Itt ezt 2030-ra terveztük, tehát öt-hat éves előnyben vagyunk
– tette hozzá.
Szijjártó Péter: Magyarország gyártási mellett mostanra regionális innovációs központtá is vált
A tárcavezető az Országgyűlés gazdasági bizottságának meghallgatásán először is az elmúlt évtized és napjaink válságairól beszélt, amelyekre szavai szerint az Európai Unió rendre rossz válaszokat adott, ugyanis a vámok, a szankciók, az energiaárak emelkedése és az elszigetelődés mind oda vezettek, hogy mára a közösség helyzete jelentősen meggyengült.
Egyre nagyobb a lemaradása az Európai Uniónak mind az Egyesült Államokkal, mind Kínával, a világgazdaság két vezető szereplőjével szemben. Ez egy helyzet, amiből nekünk feladat adódik, és mi úgy értelmezzük ezt a feladatot, hogy a lefelé húzó európai gazdasági környezetben is biztosítani kell azt, hogy a magyar gazdaság versenyképessége fennmaradjon, sőt javuljon
– szögezte le.
Majd üdvözölte, hogy az utóbbi tíz évben Magyarországra óriási gyártási kapacitások települtek, ezért mostanra eljött az ideje a gazdaság dimenzióváltásának, a hozzáadott érték, a kutatás-fejlesztési arány növelésének is.
Ebből a szempontból a 2025-ös esztendő komoly sikereket hozott. Amellett, hogy Magyarország egy kontinentális gyártási központ, amellett regionális innovációs központtá is vált
– közölte.
Úgy vélekedett, hogy a versenyképesség erősödésének egyik fontos alapja, hogy hazánk továbbra is egy fontos találkozási pontja a keleti és a nyugati beruházásoknak, itt a legakadálytalanabb a környezet az együttműködésre Európában.
Ehhez a politikának semmi köze nincs. Annál inkább van köze a világgazdasági folyamatoknak
– húzta alá, rámutatva a világgazdaság szereplői közötti munkamegosztásra.
És azok az országok járnak majd az élmezőnyben, amelyek nem gátolják politikai alapon a gazdaság szereplőinek együttműködését, és azok az országok járnak az élen, amelyek nem diszkriminálnak a beruházók között nemzetiségi alapon
– folytatta.
Szijjártó Péter tudatta, hogy
a kormány 2024 eleje óta 139 nagyberuházáshoz nyújtott támogatást 755 milliárd forintnyi értékben, amelyek nyomán 5455 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, 31 ezer munkahelyet hozva létre.
A legtöbb beruházást a kínai vállalatok hozták Magyarországra. Ezen időszak alatt a második helyen a dél-koreai vállalatok állnak, a harmadik helyen pedig a magyar vállalatok
– jegyezte meg.
„139-ből 37 volt magyar vállalat beruházása. Itt a kínaiak a másodikak és a németek szorosan mögöttük állnak a harmadik helyen. Ami a munkahelyteremtést illeti, a létrejött munkahelyek több mint fele, 56 százaléka kínai beruházóhoz kötődik”
– tette hozzá.
Valamint hangsúlyozta, hogy
a magyar beruházásösztönzési rendszer segítségével tavaly 10,3 milliárd euró értékben sikerült Magyaországra hozni beruházásokat, míg ez Lengyelországban 2,4 milliárd euró, Csehországban 2,38 milliárd euró, Szlovákiában 1,2 milliárd euró volt.
A miniszter igen fontos gazdaságpolitikai célkitűzésnek nevezte, hogy miután mára sikerült felszámolni a fejlettség- és versenyképességbeli különbséget az ország keleti és nyugati fele között, próbálják meg ugyanezt a választóvonalat elhalványítani Észak- és Dél-Magyarország között, ezért aztán a délkeleti és délnyugati régiókra különösen figyelmet fognak szentelni a jövőben.