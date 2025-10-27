Diplomácia
31 perce
Szijjártó: az amerikai szankciók egyelőre nem érintik Magyarország energiaellátását
Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, írja az MTI.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Kocsis Zoltán
Ezt ne hagyja ki!Biztonság
1 órája
Magyarország felszólítja Brüsszelt, hogy vessen véget az Izrael-ellenes politikájának (videó)
Ezt ne hagyja ki!Diplomácia
2 órája
Szijjártó: Donald Trump békét teremt, Brüsszel akadályozzaNincs már magyar túsz a Hamász fogságában.
Ezt ne hagyja ki!Választások
Tegnap, 13:44
Szijjártó: jó hír, hogy Tusk írja a hazai brüsszelita ellenzék győzelmi tervét
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre