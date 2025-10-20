Szijjártó Péter: a kormány minden eszközzel megpróbálja megakadályozni a REPowerEU elfogadását

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követő sajtóértekezletén elmondta, hogy tárgyaltak az orosz energiaimport betiltásáról szóló javaslatról is, aminek semmifajta energetikai, szakmai, biztonsági vagy gazdaságossági oka nincs, kizárólag politikai és ideológiai okai vannak.

És az Európai Bizottságnak halvány lila segédfogalma nincsen arról, (…) hogy milyen következményei lesznek ennek az intézkedéscsomagnak egyes európai országokra nézvést

– fogalmazott.

„Kiábrándító volt, hogy az Európai Unió energiaügyi biztosa körülbelül öt mondatot bírt mondani erről a csomagról előterjesztésként, s körülbelül ugyanannyit zárszóként. Semmifajta szakmai okot meg nem jelölve, kizárólag politikai frázisokat és propagandát puffogtatva” – emlékezett vissza, hozzátéve, hogy Dan Jorgensen egy ponton el is hagyta az üléstermet.

Sérelmezte azt is, hogy több résztvevő „kimondta világosan, hogy a politikai, ideológiai szempontoknak elsőbbséget kell adni a valósághoz, a realitáshoz képest”.

„Az égegyadta világon senkit az Európai Bizottságban vagy itt Luxemburgban nem érdekel, hogy milyen hatása van az energiaellátás biztonságára ennek a javaslatnak. Ezek után európai uniós szolidaritásról minket senki ne oktasson ki” – mondta.

Illetve figyelmeztetett, hogy a csomagot az EU jogszabályainak nyílt, durva megsértésével akarják majd keresztülnyomni, hiszen ez valójában egy szankció, ekképpen pedig egyhangú döntésre lenne szükség, nem lenne elég a minősített többség. „Úgyhogy ezek után mindenfajta jogállamisági kritikát Brüsszel részéről nyugodtan zárójelbe lehet tenni”

– vélekedett.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy majdnem minden tagállam képviselője eldicsekedett azzal, hogy ők már rég kiiktatták az orosz energiahordozókat a saját nemzeti energiamixükből. „Kérdezem én, akkor minek kell ez az egész csomag? Ennek a csomagnak a valós, reális hatása mindösszesen annyi, hogy megölik Magyarország és nagyrészt Szlovákia energiaellátásának biztonságát” – jegyezte meg.