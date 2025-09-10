szeptember 10., szerda

Erős rajt

2 órája

Az Otthon start program alaposan felpörgette az ingatlanpiacot

Címkék#Otthon start#kereslet#lakás#ingatlanpiac

Szeptember első hetében országszerte több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet, ami így tíz hét leforgása alatt gyakorlatilag megduplázódott – közölte saját adatai alapján az ingatlan.com szerdán. A portál ismertette a számokat, amelyek alátámasztják, azt, hogy az Otthon start program „rárúgta az ajtót” a lakáspiacra. Ugyanakkor a program kedvezően hatott a házasságkötésekre is.

MW
Az Otthon start program alaposan felpörgette az ingatlanpiacot

Otthon start: országszerte nagy az érdeklődés az otthonteremtsi program iránt (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Az Otthon start program indulása óta Budapesten, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyian kerestek lakást, mint június végén, a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több érdeklődés futott be a hirdetésekre. Mindez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érződött – mutatott rá az ingatlan.com elemzése.

Egy héttel az Otthon start indulása után már kézzelfogható a növekedés az ingatlanpiacon 
Forrás: ingatlan.com

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta: 

országosan az 50–100 millió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. A legfeljebb 50 milliós lakóingatlanoknál pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt. 

Ez a két árkategória volt a bővülés motorja. Mindez érthető, hiszen a programban maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre – tette hozzá.

A szakértő rámutatott, 

Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az 50–100 milliós lakások iránti kereslet több mint kétszeresére nőtt, de a 50 milliósnál olcsóbb kategóriában is csaknem 90 százalékkal emelkedett az érdeklődések száma. 

Ez azért figyelemre méltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, így a kereslet élénkülése itt a kínálati korlátok ellenére is jelentős.

Balogh László a közleményben arra is kitért, hogy nemcsak a program bejelentése előtti héthez képest nőtt jelentősen szeptember első hetére a kereslet, hanem éves összevetésben is: szeptember elején összességében csaknem 50 százalékkal erősödött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest.

Az ingatlanhirdetési portál közleménye szerint 

az Otthon Start indulása kézzelfogható fordulatot hozott a lakáspiacon, és a program hatására kialakult piaci élénkülés középtávon meghatározó tényező lehet a lakáspiaci folyamatokban, különösen akkor, ha a keresletet a kínálat is képes lesz követni.

Az Otthon start a házasságkötési kedvet is növelheti

Az Otthon start hitel berobbanása annak ellenére lendületet adhat a házasságkötéseknek, hogy a kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamattal elérhető konstrukciónak nem feltétele sem a gyermekvállalás, sem a házasság. Nem csak a lakásvásárlók tesznek meg mindent a sikeres igénylés érdekében, a bankok között is kiélezett a verseny – hívja fel a figyelmet a Biztosdontes.hu-ra hivatkozva a Magyar 
A lap által idézett szakértő szerint 

több oka is van annak, hogy a legfeljebb 3 százalékos kamatú kölcsön hatására nőhet a házasságkötések száma: kizárólag házasok igényelhetik együttesen a támogatott hitelt, ami azt jelenti, hogy esetükben mindkettőjük jövedelmével számol a bank, a megvásárolt ingatlanban pedig mindketten tulajdonosok lesznek.

Mivel az Otthon start program keretében biztosított fix 3 százalékos lakáshitelről szóló kormányrendelet szerint kizárólag a támogatott személy – házaspárok együttes igénylőnek számítanak, így mindketten azok – szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban, az élettársak nem tehetnek szert közös tulajdonú otthonra a konstrukcióval. 

Az is növelheti a házasulási hajlandóságot, hogy az otthonteremtési támogatások kombinálásának is feltétele jobbára a házasság – közölte a szakértő, aki arra is rámutatott, hogy nem csak a lakásvásárlók tesznek meg mindent a sikeres igénylés érdekében, a bankok között is kiélezett a verseny. 

A részleteket a Magyar Nemzet cikkében olvashatja el

