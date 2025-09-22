szeptember 22., hétfő

Fix 3 százalék

Óriási lehetőség az Otthon start program, még a fiatalokat is hazacsábíthatja (videó)

Címkék#Panyi Miklós#Otthon start#otthonteremtés#hitel#albérletpiac

A nemzetközileg is egyedülálló hitelprogramnak köszönhetőn nemcsak könnyebben juthatnak saját otthonhoz a fiatalok, de azoknak is nagy segítséget jelent, akik az albérlet mellett döntenek, hiszen a kormány kezdeményezése jó hatással volt az albérletpiacra, sok településen, így a fővárosban is csökkentette a bérleti árakat. A Magyar Nemzet Rapid extra című podcastjében Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára beszélt az Otthon start program nyújtotta lehetőségekről.

Nemcsak a szülőföldjükön maradásra, hanem a szülőföldjükre való visszatérésre is ösztönözheti a fiatalokat a páratlan otthonteremtési lehetőség

Forrás: Shutterstock

Jelentősen megmozgathatja az építőipart, így a gazdasági növekedéshez is jelentősen hozzájárulhat az Otthon start otthonteremtési program – mondta Panyi Miklós a kezdeményezés előnyeit bemutató podcastadásban. Rámutatott: a településvezetők országszerte arról számolnak be, hogy a program elindulása óta építési telket kereső fiatal párok és építési vállalkozók fordulnak hozzájuk, mert építkezni és fejleszteni szeretnének.

LUS_620A1911, otthon start
Kimagasló érdeklődés mutatkozik az Otthon start program iránt, mondta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és straté­giai államtitkára 
Fotó: Kallus György / Forrás: MW

A program nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, hanem arra is, hogy a szülőföldjüket elhagyó fiatalokat hazacsábítsa

– hangsúlyozta.

Óriási az érdeklődés az Otthon start iránt

Az államikár kiemelte:

egy olyan házaspár, amely két gyermek vállalását tervezi, a fix 3 százalékos hitelt más családtámogatási termékekkel kombinálva egy kilencvenmillió forintos ingatlant is tud vásárolni úgy, hogy kétmillió forintos önereje van.

A beszélgetés során szó esett arról is, miért jó lehetőség a fiataloknak a program, mekkorát és hogyan profitálhat belőle a vidék, valamint mennyit jelenthetnek az összevont kedvezmények.

A júliusban bejelentett, szeptembertől bevezetett kedvezményes kamatozású hitellehetőség iránt nemcsak a sajtóban óriási az érdeklődés: a banki és ingatlanpiaci szektor is az érdeklődők számának hatalmas megugrását tapasztalja, ráadásul ezt az internetes keresési adatok is megerősítik, legtöbben a fővárosban, Vas és Győr-Moson-Sopron, valamint Hajdú-Bihar vármegyében kerestek rá a programra.

Az Otthon start program iránti érdeklődés felfokozott mértékét jelzi, hogy a szakértők még az eddiginél is jelentősebb bővülést várnak a hitelpiacon, jóllehet a növekedés az Otthon start bejelentését megelőző hónapokban is kiemelkedő volt. Az érdeklődés megugrása annak is köszönhető, hogy míg korábban az államilag támogatott lakáshitelek csak a gyereket vállaló házaspárok számára voltak elérhetők, most jóval nagyobb kör előtt is nyitottá vált ez a lehetőség.

 

