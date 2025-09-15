Súlyos bírság fenyeget: sokan most kerülhetnek bajba a NAV adategyeztetés miatt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szeptemberben új NAV adategyeztetési kampányt indított. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik nullás ÁFA-bevallást nyújtottak be, miközben az online számlaadatok alapján valós forgalmat bonyolítottak. A Kisalföld korábban már megírta, volt már lehetőség tesztelni a hibás számlaadatokat, így senkit nem érhet váratlanul, hogy a hivatal most a hibás bevallásgyakoriságra figyelmeztet.

Sokan nem is tudják, hogy érinti őket a NAV adategyeztetés.

Forrás: Illusztráció / Pexels

Kiket érint a NAV adategyeztetési kampánya?

ÁFA-alany vállalkozások , amelyek bevallást adnak be.

, amelyek bevallást adnak be. Azok, akik nullás bevallást nyújtottak be , de az online számlaadatok szerint volt forgalmuk.

, de az online számlaadatok szerint volt forgalmuk. Kisvállalkozók és egyéni vállalkozók , akik figyelmetlenségből vagy adminisztrációs hibából vallottak rosszul.

, akik figyelmetlenségből vagy adminisztrációs hibából vallottak rosszul. Szolgáltatók is érintettek lehetnek (például fodrászok, edzők, kisebb cégek), ha a kiállított számlák nem jelentek meg a bevallásban.

A Femina szerint sokszor nem csalási szándék áll a háttérben, hanem egy figyelmetlenség, egy rosszul beadott bevallás vagy egy elfelejtett módosítás. Mégis: a NAV szemében ez éppen úgy probléma, mintha szándékosan hallgatnák el a bevételeket.

Súlyos bírság a tét

Az érintetteknek mindössze 15 napjuk van válaszolni a NAV megkeresésére. Aki ezt elmulasztja, annak akár 300 ezer forintos bírság is a nyakába zúdulhat.

És itt nincs vége: a mulasztók sokkal keményebb ellenőrzésre számíthatnak, ami hónapokig húzódó procedúrát, idegőrlő adminisztrációt és további pénzügyi terheket jelenthet. Egy apró hiba most lavinát indíthat el.

Mit tehetsz, ha érintett vagy?

Azonnal ellenőrizd, érkezett-e NAV megkeresés az Ügyfélkapun, e-mailben vagy postai úton.

Használd a hivatal online kérdőívét, ahol rögtön jelezheted, ha már kijavítottad az eltérést.

Ha hibás a bevallásod, pótold minél előbb - minden nappal nő a kockázat.

Akkor is nyilatkozz, ha szerinted nincs eltérés: így bizonyíthatod, hogy minden rendben van, és elkerülheted a bírságot.

Az adategyeztetés célja ugyan nem csak a bírságolás, hanem hosszabb távon az adminisztráció egyszerűsítése és az adatfeldolgozás felgyorsítása is. Aki most nem reagál, annak ez már sovány vigasz lesz - a NAV-nál nincs pardon.