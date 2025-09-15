36 perce
Súlyos bírság fenyeget: sokan most kerülhetnek bajba a NAV adategyeztetés miatt
Új adategyeztetési kampány indult, ami most rengeteg vállalkozást érinthet. Aki a NAV adategyeztetés során elszalasztja a határidőt, nemcsak borsos bírságra, hanem sokkal szigorúbb ellenőrzésre is számíthat. Most tényleg minden apró hiba végzetes lehet.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szeptemberben új NAV adategyeztetési kampányt indított. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik nullás ÁFA-bevallást nyújtottak be, miközben az online számlaadatok alapján valós forgalmat bonyolítottak. A Kisalföld korábban már megírta, volt már lehetőség tesztelni a hibás számlaadatokat, így senkit nem érhet váratlanul, hogy a hivatal most a hibás bevallásgyakoriságra figyelmeztet.
Kiket érint a NAV adategyeztetési kampánya?
- ÁFA-alany vállalkozások, amelyek bevallást adnak be.
- Azok, akik nullás bevallást nyújtottak be, de az online számlaadatok szerint volt forgalmuk.
- Kisvállalkozók és egyéni vállalkozók, akik figyelmetlenségből vagy adminisztrációs hibából vallottak rosszul.
- Szolgáltatók is érintettek lehetnek (például fodrászok, edzők, kisebb cégek), ha a kiállított számlák nem jelentek meg a bevallásban.
A Femina szerint sokszor nem csalási szándék áll a háttérben, hanem egy figyelmetlenség, egy rosszul beadott bevallás vagy egy elfelejtett módosítás. Mégis: a NAV szemében ez éppen úgy probléma, mintha szándékosan hallgatnák el a bevételeket.
Súlyos bírság a tét
Az érintetteknek mindössze 15 napjuk van válaszolni a NAV megkeresésére. Aki ezt elmulasztja, annak akár 300 ezer forintos bírság is a nyakába zúdulhat.
És itt nincs vége: a mulasztók sokkal keményebb ellenőrzésre számíthatnak, ami hónapokig húzódó procedúrát, idegőrlő adminisztrációt és további pénzügyi terheket jelenthet. Egy apró hiba most lavinát indíthat el.
Mit tehetsz, ha érintett vagy?
- Azonnal ellenőrizd, érkezett-e NAV megkeresés az Ügyfélkapun, e-mailben vagy postai úton.
- Használd a hivatal online kérdőívét, ahol rögtön jelezheted, ha már kijavítottad az eltérést.
- Ha hibás a bevallásod, pótold minél előbb - minden nappal nő a kockázat.
- Akkor is nyilatkozz, ha szerinted nincs eltérés: így bizonyíthatod, hogy minden rendben van, és elkerülheted a bírságot.
Az adategyeztetés célja ugyan nem csak a bírságolás, hanem hosszabb távon az adminisztráció egyszerűsítése és az adatfeldolgozás felgyorsítása is. Aki most nem reagál, annak ez már sovány vigasz lesz - a NAV-nál nincs pardon.
Az adategyeztetés minden vállalkozót érinthet, és aki nem veszi komolyan, annak súlyos ára lehet.
Most nem érdemes halogatni: ellenőrizd a számlaadatokat, reagálj a megkeresésre, és töltsd ki a kérdőívet. Egy apró figyelmetlenség is több százezer forintodba kerülhet.