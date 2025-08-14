Szlovák építőipari óriás kerül a Mészáros Csoporthoz

A tájékoztatás szerint Dušan Mráz megtartja kisebbségi részesedését a Doprastavban, és továbbra is az igazgatóság alelnökeként támogatja a vállalat stratégiai irányvonalát és folytonosságát.

A Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. egy szélesebb körű magyar infrastrukturális és befektetési csoport része, amelynek jelentős tapasztalata van a közép-európai nagyléptékű mélyépítési és vízgazdálkodási projektek terén – közölték.

Ez a lépés új korszakot jelent a Doprastav számára. Büszke vagyok a vállalat elmúlt évtizedekben elért eredményeire, és bízom benne, hogy a Talentis partnereként a Doprastav felgyorsítja fejlődését, új piacokra lép be, és tovább erősíti professzionalizmusának, minőségének és megbízhatóságának hagyományait

− jelentette ki a tranzakcióról Dušan Mráz a közlemény szerint.

A Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. többségi tulajdonosa a Talentis Group Zrt., amely a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozik és számos nagyszabású infrastrukturális és középületekre vonatkozó projektet hajtott végre Magyarországon. Jelentős pénzügyi háttere és a regionális fejlesztést célzó határozott stratégiai víziója van − emelték ki.

A Doprastav akvizíciója új lehetőségeket nyit meg számunkra az építőiparban, tovább erősítve vállalatcsoportunk pozícióját a közép-kelet-európai régióban. Szlovákia egyik legnagyobb építőipari vállalata jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalatokkal bír, amely tökéletesen illeszkedik a Mészáros Csoport hosszú távú stratégiájához. A Doprastavval közös munka jelentősen elősegíti majd az iparág nemzetközi fejlődését

− idézte az akvizíció kapcsán a közlemény Mészáros Lőrincet, a Mészáros Csoport tulajdonosát.

A tranzakció a szokásos hatósági jóváhagyások függvénye, és várhatóan 2025 október végéig lezárul. A felek kölcsönösen megállapodtak abban, hogy az üzleti megállapodás további feltételeit bizalmasan kezelik − jelezték.