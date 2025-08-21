Kereskedelem 1 órája

Szijjártó: az amerikai–európai vámmegállapodás rossz Európának

Az Egyesült Államoknak jó, viszont Európának rossz a felek között létrejött vámmegállapodás – írta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon. Szijjártó Péter közölte, a magyar kormány célja ebben a helyzetben a hazai gazdaság megóvása az Európai Bizottság alkalmatlanságának hatásaitól.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI Fotó: Soós Lajos

Szijjártó Péter az amerikai–európai kereskedelmi megállapodás részleteinek közzétételét követően leszögezte, hogy az Európai Bizottság vezetői ismételten bizonyították totális alkalmatlanságukat. Donald Trump és az amerikai kormány nagyot nyert, gyakorlatilag megették reggelire a brüsszeli tárgyalódelegációt – hangsúlyozta bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter.

„Az európai termékeket eddig 2–3 százalékos vám sújtotta, innentől kezdve 15 százalék fogja, míg az amerikaiak eddig 10 százalékos vámot fizettek, ezután pedig nullát fognak. Ez remek üzlet az amerikaiaknak és egy nagyon rossz Európának” – folytatta.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság a „sokadik mélyütést” vitte be az európai gazdaságnak. „Mi arra törekszünk, hogy a lehető leginkább megkíméljük a magyar gazdaságot az Európai Bizottság alkalmatlanságának hatásaitól, ezért folytatjuk a konzultációt a stratégiai partnervállalatokkal az ipar- és munkahelyvédelmi lépésekről” – összegzett.

