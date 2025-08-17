augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Saját otthon

28 perce

Otthon start program: íme, a tíz legfontosabb tudnivaló

Címkék#ház#elem#Otthon start#futamidő#Világgazdaság

A Világgazdaság arról számol be, hogy a fix 3 százalékos kamatozású hitel szeptember elsején indul, és a kormány gyors, gördülékeny igénylést ígér – a bankok pedig komoly versenyre készülnek. A gazdasági portál tíz pontban foglalta össze az Otthon start programmal kapcsolatos legfontosabb információkat.

MW
Otthon start program: íme, a tíz legfontosabb tudnivaló

Jelentős az érdeklődés az Otthon start program iránt (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelyet Otthon start programként hirdettek meg, szeptember elején startol, és a kormány célja, hogy az igénylők gyorsan hozzájussanak a forráshoz – idézi fel a Világgazdaság, amely összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat. 

Dream,To,Buy,House.,Home,For,Children,And,Parents,,Family
Az Otthon strat program szeptember 1-jén rajtol (illusztráció)
Fotó: Zoteva / Forrás:  Shutterstock

 Az Otthon start program tíz legfontosabb eleme: 

  1. Szeptember 1-jén indul a kedvezményes lakáshitel 
    A program 2025. szeptember 1-jétől válik elérhetővé, korlátlan keretösszeggel, időbeli limit nélkül.
    2. Fix, alacsony 3 százalékos kamat 
    A hitel egész futamidejére fixen 3 százalék kamatot kínál, amely több mint 4–5 százalékponttal alacsonyabb, mint a piaci kamatok, így a törlesztés sokkal kedvezőbb lehet.

3. Magas hitelösszeg – akár 50 millió forint 
A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint, akár új lakás építéséhez, akár meglévő vásárlásához.
4. Csak 10 százalék önerő! 
Elég 10 százalék önerő, szemben a piaci 20 százalékkal – ez jelentősen csökkenti a belépési küszöböt.
5. Ingatlanértékhatárok: lakás 100 millió, ház 150 millió forint 
Lakás vásárlására maximum 100 millió, családi ház esetén 150 millió forintos értékhatár érvényes.

A teljes további fontos elemekért KATTINTSON

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu