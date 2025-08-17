1 órája
Otthon start program: íme, a tíz legfontosabb tudnivaló
A Világgazdaság arról számol be, hogy a fix 3 százalékos kamatozású hitel szeptember elsején indul, és a kormány gyors, gördülékeny igénylést ígér – a bankok pedig komoly versenyre készülnek. A gazdasági portál tíz pontban foglalta össze az Otthon start programmal kapcsolatos legfontosabb információkat.
A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelyet Otthon start programként hirdettek meg, szeptember elején startol, és a kormány célja, hogy az igénylők gyorsan hozzájussanak a forráshoz – idézi fel a Világgazdaság, amely összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.
Az Otthon start program tíz legfontosabb eleme:
- Szeptember 1-jén indul a kedvezményes lakáshitel
A program 2025. szeptember 1-jétől válik elérhetővé, korlátlan keretösszeggel, időbeli limit nélkül.
2. Fix, alacsony 3 százalékos kamat
A hitel egész futamidejére fixen 3 százalék kamatot kínál, amely több mint 4–5 százalékponttal alacsonyabb, mint a piaci kamatok, így a törlesztés sokkal kedvezőbb lehet.
Lakásárak csökkenhetnek az Otthon start miatt
3. Magas hitelösszeg – akár 50 millió forint
A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint, akár új lakás építéséhez, akár meglévő vásárlásához.
4. Csak 10 százalék önerő!
Elég 10 százalék önerő, szemben a piaci 20 százalékkal – ez jelentősen csökkenti a belépési küszöböt.
5. Ingatlanértékhatárok: lakás 100 millió, ház 150 millió forint
Lakás vásárlására maximum 100 millió, családi ház esetén 150 millió forintos értékhatár érvényes.
