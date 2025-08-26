augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthon start program

2 órája

Így kombinálható más otthonteremtési támogatásokkal a fix 3 százalékos hitel

Címkék#Panyi Miklós#konstrukció#Otthon Start Program#ingatlanpiac

Lehetőséget biztosítanak a későbbiekben a nagyobb lakásba költözéshez is.

MW
Így kombinálható más otthonteremtési támogatásokkal a fix 3 százalékos hitel

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Az Otthon start nevet viselő, önmagában is felvehető fix 3 százalékos hitel kombinálható más családtámogatási konstrukciókkal – hívta fel a figyelmet keddi Facebook-videóüzenetében Panyi Miklós, írja a Magyar Nemzet.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára felhívta a figyelmet: házaspároknak, gyermeket vállalóknak érdemes is a csok plusszal kombinálni az új konstrukciót. Lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy a későbbiekben a fix 3 százalékos hitelt kiegészítsék vagy pedig csok pluszra váltsanak. Ez történhet úgy is, hogy az Otthon startot lezárják, és csok pluszt igényelnek – részletezte az államtitkár, hozzátéve, ez lehetőséget nyújt majd arra, hogy nagyobb ingatlanba költözzenek.

Szintén ismert cél, a csok plusz az első saját ingatlan megszerzését segíti, az ingatlanpiacra való belépést, aki pedig már rendelkezik saját tulajdonnal, az könnyebben tud nagyobba költözni, hiszen az ingatlanügyletek jelentős hányada során egyúttal a meglévőt is értékesítik a továbbköltözők.

Másik lehetőség Panyi Miklós szerint, hogy a csok plusz segítségével a meglévő házat bővítik, ám ha nem költöznek tovább vagy nem is bővítik a házat, a csok plusz további kedvezményt jelenthet számukra. A felsorolt példákból kiderül, a fix 3 százalékos hitel egyúttal átjárhatóságot is jelent, az államtitkár szerint ezért is érdemes a rendeletet tanulmányozni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu