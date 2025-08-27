Minden, amit az Otthon Start programról tudni lehet

Pár nap és indul az egész Európában példátlan otthonteremtési konstrukció, az Otthon start program. A Világgazdaság cikkében mindent megtalálhat az, aki érdeklődik a hitel iránt: pontosan ki jogosult, mire lehet szükség az igényléshez, mely bankok kínálják a hitelt, illetve hogyan érdemes kalkulálni.

Ha meggyőződtünk róla, hogy részt vehetünk a programban – mindenképp ez a legelső lépés –, ezeken az utakon haladhatunk tovább. A legelején érdemes tudni: az Otthon Start program feltételei könnyen teljesíthetők, lehetőségei más programokkal összevonhatók, jótékony hatásuk így megsokszorozódhat. A tájékozódás után pedig jöhet az áttörést jelentő lépés: a megszerezni kívánt ingatlan kiválasztása, majd a lakásvásárlás, házvásárlás.

Segít a kormányzati honlap

Minden alapvető részletet megtalálunk a programról a kormányzati honlapon, és innen szinte mindenki ki tudja deríteni azt is, jogosult-e rá, szöveges és videós segédletek felhasználásával.

Itt érdemes felidézni: a program az első lakáshoz jutást segíti, megszüntetve a korábbi programokból ismert megkötéseket. Biztonságos és olcsó, ezért fix 3 százalékos hitel a másik ismert neve, a kamata nem mehet feljebb, a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél, már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető új és használt lakásra is, nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, fiatalnak lenni – Otthon start-korhatár nincs. (Bizonyos megkötések azonban vannak: ezért is fontos indulás előtt ellenőrizni, eleget teszünk-e ezeknek.)

Ugyanakkor megtakarításunkat tovább növelendő a 3 százalékos hitel összeköthető más állami programokkal, mint a CSOK Plusz vagy a falusi CSOK és a babaváró hitel.

A szeptember 1-jei indulás előtt az „utolsó pillanatokban” is finomítják a szabályozást, azzal a kiolvasható szándékkal, hogy még könnyebben igénybe vehetők és értelmezhetők legyenek a lehetőségek.

A Magyar Közlönyben legutóbb közölt részleteket itt találjuk, erről itt olvasható értelmezés. A feltételeket és a törlesztőrészleteket illetően már a kormányhonlap sok alapinformációt nyújt.