Így kapcsolható össze az Otthon start más otthonteremtési támogatásokkal

„Önmagában és kombinálva is! A fix 3 százalékos lakáshitel minden más otthonteremtési programmal is összevonható lesz” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte, hogy az Otthon start összevonható a csok plusszal, a falusi csokkal vagy a babaváró hitellel is.

Így még többen juthatnak saját otthonhoz és tervezhetik a jövőjüket

– tette hozzá.