Otthon start: megjelent a végleges jogszabály

Ki minősül első lakásvásárlónak?

A támogatott hitelt első lakásának megvásárlására, építésére fordíthatja az érdeklődő. De ki minősül első lakásvásárlónak? Az igénylőnek nem lehet – és az igénylés benyújtását megelőző tíz évben nem lehetett – belterületi lakóingatlana. Vannak azonban kivételek.

Lehet/lehetett olyan belterületi lakóingatlanja, tulajdonrésze az igénylőnek, melynek értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. (Meglévő ingatlan esetén ezt értékbecsléssel, eladott ingatlan esetében a vételárral lehet alátámasztani.) Fontos, hogy a tulajdoni hányad értékére vonatkozik ez a szabály: az is megfelelő, ha valakinek egy százmillió forint értékű ingatlanban van tíz százalék tulajdoni hányada.

Nem probléma, ha a korábbi lakóingatlan elbontották.

Nem akadálya az igénylésnek az sem, ha a lakóingatlant haszonélvezettel terhelten szerezte meg az érdeklődő és ugyanazon haszonélvező még jelenleg is bent lakik az ingatlanban.

A fentiek mellett az sem gond, ha valakinek egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban van ötven százalékot nem meghaladó tulajdoni hányada.

Újdonságként ebbe a részbe bekerült az, hogy egyidejűleg lehet legfeljebb egy belterületi ingatlanban legfeljebb ötven százalékos tulajdoni hányada. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek tíz éve volt a nevén egy fél ingatlan, ezt eladva pedig szintén ötvenszázalékos tulajdonrészt szerzett egy másikban, akkor még megfelel a feltételeknek, mert egyszerre csak egy lakásban volt tulajdonrésze.

A házaspárok esetében elegendő az egyik félnek teljesítenie a meglévő tulajdonrészre szóló előírásokat, de neki kell megfelelnie a TB jogviszonyra vonatkozó elvárásoknak is. Ez a szabály alkalmazandó abban az esetben is, ha az igénylő valamelyik szülőjét adóstársként bevonják az ügyletbe. Az adóstársra egyebekben ugyanazon igénylési feltételek vonatkoznak, mint az igénylőre. Ez alapján az biztosan kijelenthető, hogy a szülők bevonhatók a gyermekük hitelébe adóstársként. Sőt ezen kitételből úgy tűnik, hogy elégséges lehetne az is, ha a szülő felel meg a Tb jogviszonyra és a meglévő lakástulajdonra vonatkozó előírásoknak.