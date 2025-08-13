augusztus 14., csütörtök

Tények

15 órája

Otthon start: cáfolta a baloldali riogatásokat az államtitkár

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán közzétett posztjában tények felsorolásával cáfolt rá a baloldali megmondóemberek hergeléseire. Az Otthon start programmal kapcsolatosan Panyi Miklós azt írta, hogy „a legfrissebb adatok is bizonyítják, hogy bőséges a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból”.

MW
Otthon start: cáfolta a baloldali riogatásokat az államtitkár

Az Otthon start programmal kapcsolatos baloldali hergeléseket cáfolják a tények (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Fotó: Drazen Zigic

„A legfrissebb adatok is bizonyítják, hogy bőséges a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból”
 – írta a közösségi oldalán Panyi Miklós. 

PANYI Miklós
Hiába hergelnek a baloldali megmondóemberek! Hiába keltik a hangulatot a baloldali médiumok! – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós
Fotó: Máthé Zoltán

Arra hívta fel a figyelmet, hogy 

a baloldali megmondóemberek, a baloldali médiumok hiába hergelnek, hiába riogat Magyar Péter 20-40 százalékos nonszensz ingatlanár-emelkedéssel egy olyan településen, ahol a négyzetméterár 200 ezer forint, és alig várják az eladók, hogy megérkezzenek a vevők, a tények rácáfolnak erre,

– írja a bejegyzést szemléző cikkében a Magyar Nemzet.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára felsorolta: 

  • A legfrissebb adatok is bizonyítják, hogy bőséges a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból. Több mint 100 ezer ingatlan várja az elsőlakás-vásárlókat országszerte.
  • Az árak pedig nem szállnak el, ahol a kínálat kisebb – Budapesten –, ott az árkorlátok (maximum 1,5 millió forintos négyzetméterár; legfeljebb 100/150 milliós ingatlanár), ahol bőséges a kínálat, ott pedig az eladó lakások száma és a verseny fogja meg az árak emelkedését.
  • A túlárazott ingatlanok pedig azért sem kerülhetnek be a programba, mert a bank nem fog hitelezni – ez a szabály benne van a rendeletben is.

Az államtitkár felidézett néhány fontos adatot az ingatlan.com szerdán megjelent elemzéséből, amely szerint  az Otthon start program feltételeinek országos szinten négy eladó lakóingatlanból három megfelel. 

Panyi Miklós alaposan beolvasott az Otthon startot támadó Csillag Istvánnak

„Nem kellett sokat várni, hogy egy újabb balliberális „szakértő” támadja az Otthon start programot, amely sok tízezer fiatal otthonhoz jutását fogja segíteni a közeljövőben – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és straté­giai államtitkára a közösségi oldalán. 

Mint hangsúlyozta, ezúttal a baloldali Medgyessy-kormány korábbi gazdasági miniszterének, Csillag Istvánnak volt egy zavaros eszmefuttatása a programról. Az egykori SZDSZ-es miniszter az ATV egyik műsorában arról elmélkedett, hogy a nagy ingatlanfejlesztőknek, a gazdagoknak és a spekuláns lakásvásárlóknak kedvez a program, és a fiatalok valójában nem fognak tudni élni a támogatással a lakásárak növekedése miatt.

Nagyobbat nem is tévedhetne Csillag úr, de nézzük a tényeket!

– idézte a Magyar Nemzet az államtitkár bejegyzését, amelynek további részleteit ITT olvashatja el. 

