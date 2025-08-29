1 órája
Gyopáros Alpár: a falvak közel tízmilliárd forint támogatást kapnak a felújításokra (videó)
A Magyar falu program jelentős segítséget jelent a falvaknak, hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán közzétett videójában a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Gyopáros Alpár újabb részleteket közölt a programról.
Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos jó híreket közölt a Magyar falu programról
Forrás: MTI
Fotó: Katona Tibor
Közel nyolcszáz új nyertes pályázatot hirdettek a Magyar falu programban – jelentette be Gyopáros Alpár.
A kormánybiztos a Facebookon közzétett videójában elmondta:
a települések összesen tízmilliárd forint támogatáshoz jutnak.
A Magyar falu program keretében az elmúlt öt évben több mint ötezer projektet támogattak, főként utcák és járdák felújítását, illetve hidak és vízelvezető árkok fejlesztését.
Gyopáros lpár az idei év újdonságáról is beszámolt: a falvak gyalogátkelők kialakítására vagy meglévők korszerűsítésére is pályázhattak.
A kormánybiztos felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázatok nyerteseinek a listája a Magyar falu program honlapján érhető el.