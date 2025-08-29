Leginkább a középosztályt sújtaná a többkulcsos szja

Ha a Tisza Párt kiszivárgott tervei alapul vehetők, visszatérne a többkulcsos személyijövedelemadó-rendszer Magyarországra és nem kettő, hanem három sávot vezetnének be, ez pedig legnagyobb mértékben a középosztályt sújtaná - írta a Magyar Nemzet.

Ugyanis bár a legalsó sáv a jelenlegi tizenöt százalékos kulcs maradna, ám lényegében csak a legkisebb jövedelműek tartoznának ide, sokan átkerülnének az ettől valamivel magasabb, 22 százalékos sávba. Ide tartozna az átlagkereset és már a hazai medián bér is. Noha a Tisza Párt részéről cáfolták, hogy adóemelés lenne készülőben, a kampányprogramjukban jelentős áfacsökkentés szerepel. Az általános forgalmi adó a legnagyobb mértékű állami adóbevétel Magyarországon, a kieső bevételt pedig valahonnan pótolni szükséges, ennek lehet egy feltételes és lehetséges forgatókönyve a személyijövedelemadó-rendszer átalakítása. A Tisza-csomaggal főként a középréteg járna rosszul.