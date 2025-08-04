A 4iG tőkét von be az űripari leányvállalatába

Második lépésben előreláthatóan szeptember végéig az iG TECH II. Magántőkealap további 6 milliárd forint, az iG TECH III. Magántőkealap pedig további 54 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre a 4iG SDT-ben. A két lépésben megvalósuló tőkeemelésekkel a befektetők összesen maximum 49 százalékos tulajdonrészt szerezhetnek az űr- és védelmi ipari holdingvállalatban. A második lépésben megvalósuló befektetések a még folyamatban lévő átvilágítási és értékelési folyamat lezárását követően kezdődhet meg – tájékoztatott a 4iG Nyrt.

A 4iG részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek, az elmúlt egy évben árfolyama 720 és 1968 forint között alakult.