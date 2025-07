Tovább folytatódik a visszaváltási rendszer fejlesztése

A kormány elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható gazdálkodás iránt, és az elmúlt években jelentős lépéseket tett a hulladékgazdálkodás fejlesztése érdekében, aminek köszönhetően

több mint duplájára nőtt az újrafeldolgozott hulladék aránya Magyarországon.

A MOHU (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) új típusú, tesztelés alatt álló visszaváltó automatája Pilisvörösváron

Fotó: Kocsis Zoltán / Forrás: MTI

A körforgásos gazdaságra való minél gyorsabb átállás érdekében 2023 júliusától az egész országban koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer működik. Emellett a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer és kötelező visszaváltási rendszer keretében a gyártók felelősek a termékeikből származó hulladékok megfelelő kezeléséért, a rendszer működtetetési költségeinek fedezéséért – írták.

A közlemény szerint 2024 óta a 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező élelmiszerüzletek a forgalomba hozott, visszaváltási logóval jelölt üres italpalackok, fém italdobozok visszaváltását gépi úton, automatákkal kötelesek biztosítani.

Országszerte több mint 3200 helyen automata, mintegy 1700 helyen pedig, főként a kisebb forgalmú boltokban, kézi visszaváltó pont áll a fogyasztók rendelkezésére, így több mint 4900 helyen biztosított az italcsomagolások visszaváltása.

Jelenleg már naponta 8-10 millió palackot váltanak vissza országszerte, azonban volt olyan nap is, amelyen elérte a 15 milliós rekordot a visszaváltott palackok száma. A rendszer indulása óta összesen több mint kétmilliárd PET-palackot, fémdobozt és üveget váltottak vissza a MOHU REpont rendszerén keresztül. A visszaváltási arányok már most is jelentős növekedést mutatnak, amelynek a 90 százalékos értéke uniós szinten is kiemelkedő eredmény – tették hozzá.

Az EM által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet pontosítja a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetését biztosító bevételek felhasználásával kapcsolatos szabályokat, egyértelműsíti, hogy

a MOHU-nak a tervezetten felül maradó visszaváltási díjakból a kötelezően visszaváltási díjas termékekkel kapcsolatos tevékenységeket (hulladékok gyűjtése, előkezelése), ezáltal a rendszer működtetését kell finanszíroznia.

A visszaváltási helyek számának gyarapodása, automaták telepítése hozzájárul ahhoz, hogy tovább emelkedjen a visszaváltási arány, és a visszaváltás még egyszerűbb legyen a lakosság számára – olvasható a közleményben.