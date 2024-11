Az utolsó szakaszához érkezik a 4iG csoport távközlési portfóliójának teljes megújítása, illetve egységesítése,

2025. január 1-jétől kivezetik a magyarországi piacról a Vodafone, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech márkákat, a társaságok ezt követően egységesen One márkanév alatt nyújtják lakossági és vállalati távközlési szolgáltatásaikat

– tájékoztatta a vállalat szerdán az MTI-t.

A közleményben ismertették: a Vodafone Magyarország Zrt. január 1-től nevet vált és One Magyarország néven folytatja tevékenységét. A közös márkanévhasználat mellett a társaságok jogilag is eggyé válnak, és 2025 második feléig beolvadnak a Vodafone Magyarország jogutód vállalatába, a One Magyarország Zrt.-be. A lépéssel létrejön

Magyarország második legnagyobb telekommunikációs vállalata, amely a távközlési szolgáltatások teljes spektrumát lefedi a lakossági, illetve a kis- és nagyvállalati szegmensben.

A lakossági ügyfelek egy szolgáltatótól vehetik igénybe a mobil és vezetékes adat- és hangszolgáltatásokat, továbbá a tartalomszolgáltatásokat a hagyományos TV-től az interaktív digitális tartalmakig.

A One a közép- és nagyvállalati ügyfelek számára is integrált szolgáltatásportfóliót kínál:

a hagyományos mobil és vezetékes adat- és hangszolgáltatások mellett havidíjas adatközponti és felhő alapú, illetve IT biztonsági megoldásokat nyújt, továbbá élen jár az olyan innovatív technológiák területén is, mint a privát 5G hálózati megoldások és az IoT

– közöték.