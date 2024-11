A munkáshitellel újabb jelentős támogatást adunk fiataljainknak, hiszen a 25 év alattiak szja-menetességét követően immár egy maximum 4 milliós forintos életkezdési támogatás is rendelkezésre áll. Ez a támogatás mindezek mellett illeszkedik a megújított világszínvonalú magyar szakképzéshez is, hiszen ott a tanulók 18-59 ezer forintos ösztöndíjat, 168 ezer forintos munkabért, és akár 300 ezer forintos munkabért is kaphatnak. Ehhez kapcsolódik most a fiatalok számára elérhető, szabadon felhasználható, 4 millió forintos munkáshitel, amely jelentős támogatás a dolgozó fiatalok számára céljaik megvalósításához. Hiszen a fiatalok sikere a nemzet sikere