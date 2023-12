A miniszter végezetül arra is kitért, hogy az amerikai beruházások lényeges szerepet játszanak a magyar gazdasági növekedés fenntartásában, az érintett vállalatok alkotják továbbra is a második legnagyobb beruházói közösséget hazánkban, közülük tizennéggyel stratégiai együttműködési megállapodást is kötött a kormány.

A kétoldalú kereskedelmi forgalom ennek megfelelően tavaly rekordot döntött, és az idei év első kilenc hónapjában is 11 százalékos bővülést regisztráltak, ami azt jelenti, hogy újabb csúcs várható 2023-ban - tette hozzá.