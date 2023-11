Azt írták, november első felében országos viszonylatban csaknem 15 százalékkal nőtt a hazai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma tavalyhoz képest, emellett a foglaltság is emelkedett. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai további növekedésről tanúskodnak az év hátralévő részében is.

Novemberre eddig 4,5 százalékkal, decemberre pedig 3,6 százalékkal magasabb az előfoglalások száma, mint egy éve ilyenkor.

A szálláshelyek a tavalyi 3,9 millióhoz képest több mint 4 millió vendégéjszakát regisztráltak az NTAK-ban. Az utazók ezek többségét vidéken fogják tölteni, ugyanakkor az előfoglalt budapesti vendégéjszakák száma negyedével több, mint 2022 hasonló időszakában – áll a közleményben.

Év végén is vidéki úticélt választ a belföldi utazók háromnegyede, míg a külföldiek kétharmada a fővárosban foglal szállást.

Az adatok alapján Budapest mellett Bük-Sárvár, valamint Hévíz térsége kerülhet a leglátogatottabb desztinációk közé.

Az MTÜ megemlítette, hogy

az adventi vásárok és a fürdővárosok hívogatják ilyenkor leginkább a külföldi vendégeket.

A november-decemberi időszakra Csehországból érkezett eddig a legtöbb, 23 ezer előfoglalás. A spanyol vendégek körében is hasonlóan népszerű az ország, közülük 22,5 ezren jelentkeztek be előre magyar szálláshelyekre, és várhatóan az osztrák és az olasz turisták száma is 20 ezer körül alakul.