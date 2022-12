Az OTP Bank az Üzbég Pénzügyminisztérium tulajdonában lévő részvények 100 százalékát (közel 97 százalékos teljes részesedés) két lépésben vásárolja meg: a részvények 75 százalékát most, a fennmaradó 25 százalékot pedig három évvel az első tranzakció pénzügyi zárása után.

Csányi Sándor az aláírást követő sajtótájékoztatón nagy lehetőségnek nevezte a részvételüket az üzbég bankrendszer privatizációjában.

Céljuk, hogy hosszú távon az OTP Csoport az üzbég bankpiac meghatározó szereplője legyen.

Az Üzbegisztánban megkezdett reformok remek alkalmat kínálnak arra, hogy új fejezetet nyissanak az OTP Bank történetében. Az elmúlt években számos eltérő mérettel, működési modellel, eredményességi mutatóval és hagyományokkal rendelkező csoporttagból alkottak jól működő, európai szinten is jegyzett, jelentős nemzetközi vállalatot. Az OTP Csoport jelenleg 11 európai országban van jelen - mondta az elnök-vezérigazgató.

Csányi Sándor közölte,

az üzbég tranzakcióval folytatják a bővülést a 36 millió lakosú piacon, az akvizíció az OTP Banknak is új és kihívásokkal teli feladat.

A tárgyalási folyamat az orosz-ukrán konfliktus miatt a tervezettnél tovább tartott - jelezte.

Kérdésre közölte: az akvizíciókat tovább folytatják. Idén év végén zárhatják a szlovén akvizíciót, ami után Szlovéniában is piacvezető lehet az OTP.

Közölte: az első tranzakció pénzügyi lezárása várhatóan 2023 első felében történik meg.

Az OTP már 2020 vége óta tárgyalásokat folytatott az üzbég kormánnyal az üzbég bankrendszer privatizációjában való részvétel lehetőségeiről. A tárgyalások eredményeként a felek tavaly ősszel írták alá az Ipoteka Bank értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, hétfőn pedig a tranzakció feltételeit rögzítő adásvételi szerződést.

Az OTP és az International Financial Corporation (IFC) megállapodott arról, hogy a jövőben együttműködik az Ipoteka Bankkal kapcsolatban. Az IFC több éve nyújt finanszírozási és átalakítási támogatást az Ipoteka Banknak, és megerősítette, hogy elkötelezett a támogatás folytatása és az OTP Bankkal, mint új többségi tulajdonossal való együttműködés mellett.

Jamshid Khodjaev miniszterelnök-helyettes, befektetési és külkereskedelmi miniszter azt mondta: az OTP stratégiai partnerük, a megkötött adásvételi szerződés összhangban van Üzbegisztán stratégiai kezdeményezéseivel, amely alapján a vonatkozó elnöki rendeletnek megfelelően lépésről lépésre valósul meg a nagy állami bankok stratégiai befektetők általi privatizációja.

Egy olyan nagy külföldi bank, mint az OTP Bank érkezése a helyi piacra hozzájárul a verseny erősödéséhez, a vállalatirányítás színvonalának javulásához és a banki szolgáltatások minőségének javításához

- szögezte le.

Az Ipoteka Bank mérlegfőösszegét tekintve Üzbegisztán ötödik legnagyobb bankjaként több mint 1,6 millió lakossági ügyféllel, 39 régióközpontként működő bankfiókkal, valamint 193 ügyfélkapcsolati ponttal és jelentős vállalati ügyfélkörrel rendelkezik. Az elmúlt három évben a hitelállomány 20 százalékos, a betétállomány 24 százalékos átlagos éves ütemben nőtt. A bank adózott eredménye is folyamatosan javult az elmúlt években. A pénzintézetnek két kisebb leánycége van, a pénzügyi lízinggel foglalkozó Ipoteka Leasing, valamint a biztosítással foglalkozó Imkonsugurta, amelyek szintén a tranzakció részét képezik.

Az OTP Csoport 11 országban közel 36 ezer munkavállalóval nagyjából 16 millió ügyfélnek nyújt univerzális pénzügyi szolgáltatásokat. A 2000-es évek eleje óta 23 bankot vásárolt meg és integrált. Jelenleg a bank Magyarország mellett piacvezető pozíciót tölt be a bolgár, szerb és montenegrói piacon is, és hamarosan Szlovéniában is.