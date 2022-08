A kormány a munkaalapú gazdaság kiépítésében elért eredményeket a rendkívüli kihívásokkal szemben is megvédi. A munkahelyek megőrzése mellett a magyar emberek boldogulását a családtámogatási rendszer fenntartása, a fiatalok szja-mentessége is segíti. A nagyarányú béremelések nyomán a keresetnövekedés kétszámjegyű üteme akár a teljes évben is kitarthat – közölte a TIM.