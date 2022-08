Lassan hagyományosnak mondható politikai szezonnyitó zajlott a hét végén a tihanyi Tranzit fesztiválon, ahol kormánypárti és ellenzéki politikusok vitatkoztak az ország előtt álló kihívásokról. Az eseményen jelen volt Gulyás Gergely miniszter is, aki többek közt a pedagógusok régóta várt béremeléséről is beszélt, amit korábban ő is a jelenlegi kormányzati ciklus egyik legfontosabb feladatának nevezett – írja a VG.

A tervek szerint 2027-re, a kormány által ütemezett bérfejlesztés végére a diplomások átlagbérének 80 százalékára emelkedne a pedagógusok átlagkeresete, ami egészen pontosan 800 ezer forintos bruttó bért jelentene a diplomások egymillió forintos fizetése mellett.

Mivel átlagról van szó, és a részleteket továbbra sem tudjuk pontosan, jó eséllyel egy kezdő pedagógus fizetése ennél biztosan alacsonyabb lesz, míg egy mesterpedagógus vagy egy kutatótanár nagyobb összegre számíthat. A Központi Statisztikai Hivatal legutolsó adata szerint szerint az első fél évben a teljes oktatási ágazatban 451 ezer forint volt a bruttó átlagbér, tehát a 800 ezer forintos átlaghoz kvázi meg kellene duplázni a fizetéseket néhány év leforgása alatt. Ugyanakkor mindez egyáltalán nem tűnik kivitelezhetetlennek, ha azt vesszük, hogy az egészségügyben ezt már sikerült teljesíteni: az ágazatban 2018-ban még mindössze bruttó 332 ezer forint volt az átlagkereset, ami az orvosbérek 2021-ben indult rendezésének köszönhetően 2022-re 666 ezer forintra emelkedett. Ráadásul még koránt sincs vége a bérfejlesztésnek, jövőre jön az újabb, egyben utolsó lépcső.

A kormány a keresetek fejlesztésére mintegy négyszázmilliárd forintot szánna

Forrás: Shutterstock

Gulyás Gergely arra is emlékeztetett, hogy a nagy ágazatok közül elsőként a pedagógusok fizetését rendezte a kormány, ám azóta akkora bérrobbanás zajlott, hogy a többi szakmával szemben jókora hátrányba kerültek a tanárok. A mostani bérrendezés ezt annyiban korrigálná, hogy inflációkövetővé tennék 2029-ig, ami biztosítaná, hogy hasonló helyzet ne forduljon elő ismét.

Mindez csak akkor lesz tartható, ha sikerül megállapodni az unióval.

A magyar kormány az Európai Bizottságnak benyújtott Emberierőforrás-fejlesztési operatív program Pluszból (EFOP Plusz) fedezné a teljes béremelési programot, a pedagóguséletpálya-modellre, ezen belül a keresetek fejlesztésére összesen 978,7 millió eurót, vagyis mintegy négyszázmilliárd forintot szánna. A kabinet többek között arra hivatkozott, hogy a pedagógusok átlagbére 2020-ban a diplomásátlagbér 63,6 százaléka volt, míg az európai uniós tagállamokban ez az arány 80-90 százalék.