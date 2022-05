Húsvét után felpörgött a paradicsomtermesztés a 2012-ben, dél-alföldi kertész családok összefogásából létrehozott Trivega Kft. tagjainak modern üvegházaiban. Az év elején ültetett palántákból kihajtott - egy szezon alatt akár 15 méteresre is megnyúló - töveken márciusban kezdtek nagyobb mennyiségben beérni az első termények. Májustól intenzíven szüretelik a cég munkatársai a paradicsomot az év végéig.

„A legfontosabb célunk az, hogy egész évben egészséges, zamatos, friss paradicsomot és egyéb zöldségféléket termeljünk, és azokat a lehető legrövidebb idő és szállítási útvonal alatt az üzletláncokhoz juttassuk.

Az idei szezonban a terveink szerint mintegy 14 ezer tonna zöldségfélét termesztünk, amelyből több mint 12 ezer tonnát tesz ki a paradicsom. A mennyiség döntő többsége hazai kiskereskedelmi láncokon keresztül kerül a fogyasztók asztalára, de idén először a környező országokba is szállítunk paradicsomot”

- ismertette Nemes-Nagyné Vas Andrea, a Trivega Kft. ügyvezető igazgatója.

A Trivega tagok magas technológiai színvonalú, modern üvegházaiban több mint 44 hektáron, fóliasátraiban pedig 8 hektáron zajlik a termelés. Ezek összesen 600 embernek nyújtanak állandó munkahelyet. A kiváló minőségű, frissen szedett árut Kisteleken, Csongrád megyében csomagolják, majd a vállalkozás Pest megyei központi raktárából szállítják az áruházakba.

Forrás: Shutterstock

Mint Nemes-Nagyné Vas Andrea elmondta: a cég számára kiemelten fontos a fenntarthatóság a gazdálkodásban. A teljes termőterületet geotermikus energiával fűtik, az üvegházak energiaszükségletéhez a napenergiát is felhasználják napkollektorok segítségével. Az állományaikat biológiai növényvédelemmel támogatva óvják a kártevőktől. Az üvegházakban termesztőközegként újrahasznosítható kókuszrostot alkalmaznak, amely kókuszdióháncsból készül és tökéletes vízellátást és levegőzést biztosít a gyökereknek. A termékek csomagolásának alapanyaga fenntartható erdőgazdaságokból származik. A zöldségek öntözéséhez csepegtető rendszereink célzottan adagolják a vizet, ezzel kerülik a felesleges vízfelhasználást.

A cég az eltelt évtizedben komoly fejlesztéseket hajtott végre a telephelyein, hogy nagyobb hozamú, jobb minőségű zöldségeket tudjon termelni egész évben. Mindezek eredményeként a társaság az elmúlt években megnövelte árbevételét: a zöldségfélék értékesítéséből 2021-ben nettó 5,7 milliárd forintos forgalmat bonyolított le.

„A fogyasztói igények változásait is folyamatosan figyelemmel kísérjük és ezekre reagálva újabb és újabb termékeket veszünk fel a termesztési palettára. Ma egyre inkább a kisebb méretű, zamatos paradicsomokat keresik a vásárlók, így ezek körét is folyamatosan bővítjük. Mindezek mellett olyan különlegességeket is termesztünk, mint a sötétlila, vagy sárga paradicsom, amelyek igazi gasztronómiai különlegességet jelentenek.”