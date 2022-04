Jelentős nemzetközi kereslettel számolhatnak húsvétkor a magyar juhtartók, a felvásárlási árak továbbra is magasak - közölte az MTI-vel a Juh és Kecske Terméktanács. Húsvétkor a vevők hagyományosan a könnyű bárányt keresik, ami 13 kilogramm alatti vágott testet jelent. Az értékesítésben 60 százalék az aránya, ám korábban meghaladta a 80 százalékot is, ugyanis mind az új vevők, mind a régiek egyre inkább a nagyobb tömegűeket vásárolják - magyarázták.

A terméktanács adatai szerint az idén több az eladó bárány Magyarországon, de a kereslet is bővült az uniós piacon kialakult hiány miatt. Nemcsak az Egyesült Királyságból csökkent a szállítás a Brexit hatására, a fontos beszállítónak számító Új-Zéland és Ausztrália az európai helyett egyre inkább a kínai piacra termel.

Magyarországról származó juhhúst és vágóállatot 14 ország vásárol. A kivitel túlnyomó részét tavaly a vágóállat tette ki 6500 tonnával. A húsexport az elmúlt évek bővülése után 2021-ben meghaladta az 500 tonnát - közölték. A legfőbb vásárló továbbra is Olaszország, de a 90 százalékot meghaladó részesedésük 65 százalék körülire csökkent, miközben más EU-tagállamoké, valamint a közel-keleti országoké emelkedik.

A kiviteli árak szintén jól alakultak az elmúlt években, a karácsony előtti csúcstól most is alig maradnak el. A termelői kilátásokat ugyanakkor rontja a takarmány- és energiaköltségek gyors emelkedése, amely meghaladja a bevételek bővülését - tették hozzá. Kiemelték, hogy a belső kereslet továbbra is alacsony, a báránynak mindössze 10-15 százaléka marad Magyarországon, bár külföldről is érkezik valamennyi. A járvány nem kedvezett a belföldi fogyasztásnak, 2020-ban csaknem 40 százalékos volt a visszaesés. Az akkori 0,24 kilogrammos fejenkénti fogyasztás tavaly is mindössze 0,25 kilogrammra nőtt. A bárányhúst a korábbi évekhez hasonlóan idén is számos rendezvénnyel népszerűsítik, a barihus.hu oldalon ingyenes receptkönyvet is közzétettek.