A tárcavezető a minisztérium közleménye szerint a japán tulajdonú vállalat gyárának megnyitásán arról számolt be, hogy a zöldmezős beruházáshoz az állam 4,7 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve 188 új munkahely létrejöttét.

Aláhúzta, hogy

a világ 29 országában 283 érdekeltséggel rendelkező cég az Európai Unión belül Magyarországban kezdi el a szeparátorfólia gyártását, s ennek nyomán a globális termelőkapacitása 20 százalékkal fog nőni.

Szavai szerint ez a projekt nagyban hozzájárul ahhoz is, hogy hazánk az elektromos autóipar európai zászlóshajója lehessen. Mint közölte, Magyarország a lítium akkumulátorok exportjának tekintetében már most is a hatodik helyen áll a világranglistában, míg az elektromos akkumulátorok alkatrészeit illetően a tizenegyedik.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a világgazdaság az elmúlt években "elemi erejű" változásokon ment keresztül, amelyeknek csak egy része írható a különböző válságok számlájára, a többire azoktól függetlenül került sor. Utóbbiak terén a Távol-Kelet szerepének erősödését és az autóipar forradalmi megújulását emelte ki.

Míg tíz évvel ezelőtt a globális beruházások 80 százalékát nyugati tőkéből finanszírozták, és csak 20 százalékát keletiből, mára ez az arány teljesen megfordult, s a Kelet részesedése 70 százalékosra nőtt, míg a Nyugaté 30 százalékosra csökkent. A távol-keleti országok technológiailag felzárkóztak, stabil pénzügyi háttérrel rendelkeznek, a lakosságszámot illetően pedig mindig is előnyben voltak - mondta.

Továbbá leszögezte, hogy az autóipari forradalom "passzátszelét keletről fújják", onnan szállítják az eszközöket a nagy nyugati gyártók számára is.

"Ezek a beruházások hatalmas szerepet játszanak az EU jövőbeli gazdasági növekedésében. Ahova ezek mennek, ott létrejönnek a hosszú távú növekedés garanciái" - közölte, hozzátéve, hogy Magyarország kifejezetten sikeres az ezen beruházásokért folytatott nemzetközi versenyben.

A miniszter ezután elmondta: a magyar-japán politikai-gazdasági együttműködés folyamatosan javul, és 2021-ben megdőlt ebben a viszonylatban a magyar export rekordja is, amelynek értéke 18 százalékos bővüléssel 830 millió dollárt ért el.

"Magyarország rengeteget profitál a Japánnal és Dél-Koreával fenntartott kiváló együttműködésből" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a két ország cégei elősegítik hazánk gazdaságának dimenzióváltását.

Végezetül pedig arra is kitért, hogy Komárom-Esztergom megye tavaly az első helyen állt a megyék rangsorában az egy lakosra jutó külföldi működőtőke-beruházások terén.