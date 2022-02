Tállai András a Mediaworks Hírcentrumának úgy fogalmazott: egészen másként alakul majd az állam hozzáállása, ha a baloldal szerez többséget az áprilisi választáson.

Gyurcsány az adócsökkentést ellenzi, Márki-Zay sok más mellett a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést. Megszorítások jönnek, ha ők nyernek

– vélekedett.

Az államtitkár emlékeztetett, februárban a családi adó-visszatérítés és a 13. havi nyugdíj kifizetése mellett ettől a hónaptól érezteti kedvező hatását az élelmiszerárstop, a Szép-kártya szabályainak módosítása és a fiatalok jövedelemadó-mentessége.

Az államtitkár részletezte az egyes intézkedéseket, és úgy fogalmazott,

nem ismerünk még egy olyan országot, ahol a gazdasági helyzet és a kormányzati szándék lehetővé tette volna, hogy az állam a válság utáni kilábalás idején teljes egészében visszatérítse a családoknak az előző évben befizetett személyi jövedelemadójukat.

Tavaly 6,8 százalékos lehetett a bővülés, idén pedig túllépheti az öt százalékot is – mondta, és megjegyezte, a kormány abban hisz, hogy akkor kell igazán forrásokat biztosítani a gazdaságnak és a társadalomnak, amikor arra a legnagyobb szükség van.

Vagyis a mostanihoz hasonló időszakokban

– jegyezte meg az államtitkár.

A családi adó-visszatérítés keretei között csaknem kétmillió magánszemély kapja vissza – az átlagbér adószintjéig – a tavaly befizetett jövedelemadóját. Együttesen több mint hatszázmilliárd forinthoz jutnak az érintettek. A kifizetések már megkezdődtek, február 2. és 4. között azok kapták, kapják meg az őket megillető összeget, akikhez a posta juttatja el az adó-visszatérítést. Százhatvanezer ember a héten kézhez vehet összesen ötvenmilliárd forintot – ismertette a számokat az államtitkár, majd hozzátette: az utalásokra sem kell sokat várni, azokat a jövő héten indítják el. Február 14-ig célba érnek a banki átutalások is – jelentette ki.

Februárban azok az adófizetők jutnak hozzá a családi adó-visszatérítéshez, akiknek az utalási adatait ismeri a NAV. Így például azok, akik a családi pótlékot kapják, és azok is, akik tavaly benyújtották az ehhez szükséges nyilatkozatot. A visszatérítéshez való jog ugyanakkor nem veszhet el, vagyis nem okoz gondot, ha valaki elmulasztotta beadni a nyilatkozatot. Az érintettek szja-bevallásukban vehetik igénybe az adó-visszatérítést, ebben pedig segítheti őket a NAV által elkészített bevallási tervezet – ismertette. Azt is elmondta, hogy a gyermeket nevelő szülők mellett a várandós kismamák és a velük közös háztartásban élő házastársuk is jogosult a családi adó-visszatérítésre. Szintén visszajár a 2021-ben befizetett szja a saját jogán családi pótlékra jogosultnak, illetve a rokkantsági járadékban részesülőnek vagy a velük közös háztartásban élő hozzátartozói közül annak, aki év közben a családi kedvezményt igénybe vette.

Arra a kérdésre, hogy miért előzi meg az adó-visszatérítésnél a postai kézbesítés a banki átutalást, elmondta, a posta február 9-én kezdi meg az e havi nyugdíjak és a 13. havi ellátás együttes kézbesítését. Ahhoz, hogy a különböző juttatások rendben megérkezzenek mindenkihez, szükség volt a feladatok gondos ütemezésére – mondta, és megismételte, a 2,5 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő jogosult ebben a hónapban összesen kéthavi nyugdíjat kap. Az érintettek így 370 milliárd forint pluszt vehetnek fel.

Beszélt az államtitkár arról is, hogy februárban szembesülhet először nagyjából háromszázezer fiatal, 25 év alatti munkavállaló az év elején életbe lépett szja-mentesség előnyeivel, amely éves szinten 140 milliárdot hagy az érintetteknél, akik a mentesség miatt február elején már a korábbinál magasabb fizetést vehetnek kézhez. Az adókedvezmény érvényesítését a fiataloknak nem kell külön kérniük, azt a munkáltató vagy a rendszeres bevételt juttató kifizető automatikusan figyelembe veszi. A hazai mentességi szabályok egyébként nemcsak a munkabérnél iktatják ki a 15 százalékos szja-t, hanem például a táppénznél, a megbízási díjnál, az őstermelői és az átalányban megállapított jövedelemnél, valamint a vállalkozói kivétnél is – mondta.

Tállai András ismertette az élelmiszerárstop részleteit és a Szép-kártyák szabályainak átalakítását is.

Borítóképünk illusztráció. (Shutterstock)