Az osztrák Fronius invertergyártónak 2013-ben lettek a disztribútorai, majd az izraeli Solar Edge következett a sorban, illetve olyan kínai nagyágyúk, mint a SAJ Electric vagy a Huawei. Ráadásul 2018 óta a világ legnagyobb napelemgyártójának, a LONGi Solarnak is a Tiszta Energiák Kft. a kizárólagos magyarországi képviselete. Viszonteladóik közé 300-nál is több telepítőcég tartozik, a kínálat pedig a napelemek és az inverterek mellett fokozatosan bővült tartószerkezetekkel, speciális kábelekkel, villanyszerelési tartozékokkal. Kína a napelempiacon is kvázi monopolhelyzetbe került, Mokry Tamás szerint most visszaüt ez a kiszolgáltatottság, hiszen az ellátási nehézségekre Európa nem tud nagy volumen előállításával reagálni, pedig az igény a napelemekre az egész világon évről évre nő.