A díjkiosztó gálán Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, a gála fővédnöke elmondta, a kormány kiemelten támogatja a családokat, jövőre családtámogatásra 3500 milliárd forint, a GDP 6,2 százaléka áll rendelkezésre, ami három és félszerese a 2010. évi 960 milliárd forintnak. Hozzátette, az anyagi támogatás kevesebbet érne, ha nem társulna hozzá a családbarát gondolkodás, mentalitás.

Köszöntőjében Novák Katalin szólt arról is, hogy a családbarát mentalitás az élet különböző területére kiterjed, köztük a vállalati szférára, a munkahelyekre. A családbarát gondolkodásnak a kisgyermeket nevelők mellett az idősebbek, a családalapítás előtt állók élethelyezetére is ki kell terjednie – tette hozzá.

Kifejtette, sokféleképpen lehet családbarát egy munkahely. A díj hosszú története is jelzi, hogy Magyarországon trendivé vált családbarát vállalatnak lenni. Ez a cím gazdaságilag is megéri a vállalatoknak, mert vonzóbbak a munkaerőpiacon, versenyelőnyt is jelenthet. Megjegyezte, a koronavírus-járvány nyomán kiderült, hogy a magyar munkaerőpiacot rugalmassá lehet tenni.

Az idén 39 vállalat kapott családbarát címet, közülük hárman fődíjat, öten különdíjat érdemeltek ki.

A kisvállalati kategória fődíjasa lett a Devmads Kft. A méltatás szerint az informatikai cégnél a családi kötelékek erősítésére a törvényes évi szabadságon felül születésnapon és karácsony előtt ajándékszabadságot kap minden kolléga. A munkahely rugalmassága nemcsak a munkaszervezésre igaz, az iroda kialakításánál szempont volt, hogy a gyerekek egy-egy napot együtt tölthessenek a kollégákkal. Az év során ötször tartanak családos eseményeket. Rendszeresen mérik a kollégák elégedettségét, kikérik véleményüket. A Covid védekezésben is a fizikai és mentális odafigyelés széles skálájával támogatják a kollégákat.

A középvállalati kategória fődíjasa a VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. Ismertették, hogy a magyar tulajdoni hátterű 103 fős építőipari vállalkozás a gyermekek születését munkaidő-kedvezménnyel támogatja. Példaértékű a magas színvonalú Balaton parti céges nyaraló a munkatársak számára. Gyermekbarát irodai légkörben a gyermekeket bármikor fogadják. A vállalat egy munkavállalónál egy örökbefogadást is nagyvonalúan és empatikus módon támogatott. Számos helyi civil szervezetet és alapítványt támogatnak.

A nagyvállalati kategória fődíjasa a Praktiker Kft. Az 1645 fős magyar nagyvállalat már többször elnyerte a családbarát vállalat címet, fejlődésüket és elkötelezettségüket a zsűri már ismerte. „Számíthatsz Ránk!” programjuk fókuszában a kollégák és családjuk áll, jogi, pénzügyi, pszichológiai, egészségügyi tanácsadást nyújtanak számukra.

Lojalitás Programjuk keretében olyan ötletes kuponokkal ajándékozzák meg kollégáikat, mint Praktiker sofőrszolgálat, születésnapi bónusz szabadnap, masszázs, egészségkupon. Anyagi és egyéb juttatásokkal minden nagyobb életesemény alkalmával, és az év minden jeles ünnepén gondolnak kollégáikra és családjukra. Egyedi élethelyzetekre egy segélyalapból külön támogatásra van lehetőség.

Az irodai munkatársaknak nagyfokú rugalmasságot, a fizikai dolgozóknak jelenléti bónuszt adtak a pandémiás helyzet kitörése óta. A gyors és direkt kommunikáció érdekében PrakTEAM néven applikációt vezettek be. A cég különböző helyzetekre adott válaszait és korábbi pályázatait látva olyan szervezet, ahol a legrosszabb helyzetből is rendre valami a kollégák és családjaik számára pozitív cselekvés következik – hangzott el a méltatásban.