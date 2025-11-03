november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Így kerülhetők el!

49 perce

Egészségünket és környezetünket is veszélyeztetik a hamis növényvédő szerek

Címkék#Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság#Plant Health#kampány#növényvédő szerek#hamisítvány

Elrettentő jel lehet, ha valami gyanúsan olcsó, „pult alól” árult, vagy magyar nyelvű címke nélküli – így ismerhetők fel a hamisított növényvédő szerek, amelyek nemcsak a növényeinket, hanem az egészségünket is veszélyeztetik. Erre hívja fel a figyelmet az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság Plant Health kampánya a Nébih segítségével.

MW

Európában a növényvédőszer-kereskedelemben körülbelül 5–7 százalék a hamisítvány, míg a kínai és az indiai piacon a hamis növényvédő szerek mennyiségét 30, illetve 20 százalékra becsülik.

Treatment,Of,Potato,Plants,From,Pests,,Wireworm,And,Colorado,Potato
A hamisított termékek egészségügyi hatásait nem vizsgálták, potenciálisan veszélyes és toxikus szennyezéseket, ellenőrizetlen melléktermékeket tartalmazhatnak
Fotó: AntonSAN / Forrás: Shutterstock

Magyarországon a hamisított növényvédő szerek körülbelül a piac 3-4 százalékát teszik ki. A Nébih 2025-ös reprezentatív felméréséből kiderült,

a magyar lakosság több mint fele termeszt magának élelmiszert kertben vagy balkonon. Emiatt nagyon fontos, hogy tisztában legyenek a növényvédő szerek hamisításával is.

Hamisított növényvédő szereknek azokat a termékeket nevezzük, amelyek eredete és összetétele ismeretlen, hatékonyságukért senki sem felel, illetve külsőre hasonlítanak a hatóság által engedélyezett készítményhez.

Ám a hatóság csak folyamatos ellenőrzés mellett és szigorú kritériumok alapján engedélyezi a szerek forgalmazását. Míg a rossz minőségű hamisítványokban más anyaggal helyettesítik a növényvédő szert, a jó minőségű hamisítványt jóval nehezebb megkülönböztetni az eredeti terméktől: összetételük és a csomagolásuk is megtévesztésig hasonlít az eredetire.

Melyek a hamisítás kockázatai?

A hamisított termékek egészségügyi hatásait nem vizsgálták, potenciálisan veszélyes és toxikus szennyezéseket, ellenőrizetlen melléktermékeket tartalmazhatnak, amelyek az alkalmazókra káros egészségügyi hatással lehetnek (például rákkeltő vagy ivarsejt-károsító hatás).

A megvédendő termés károsodhat vagy akár meg is semmisülhet, esetleg a betakarított termény ismeretlen és kivizsgálatlan szermaradékokat tartalmazhat, ezzel veszélyeztetve a fogyasztók egészségét, szennyezve a környezetet, azaz a talajt és az ivóvizet.

Miről ismerhető fel a hamisított szer?

Sajnos gyakran nem könnyű első ránézésre felismerni egy nem eredeti terméket, de feltétlenül gyanúra ad okot:

● A termék ára, hiszen a hamis termékek általában feltűnően olcsóbbak, mint az eredeti márkás termékek.

● Az árusítás helye: eredeti termékeket nem árulnak „pult alól”, félreeső helyen lévő, rossz állapotú raktárakban, gépkocsiból utcai árusok vagy házaló kereskedők.

● A kivitelezés látható problémái: elmosódott feliratok, az ismerttől eltérő színárnyalatok, rosszul záródó kupak.

● A csomagoláson szerepel ugyan a szükséges védjegy, azonban a terméken magán már nem.

● Hiányzik a magyar nyelvű címke, esetleg a gyártási idő és gyártási szám.

Hamisítás gyanúja esetén hívja a Nébih zöldszámát (06-80-263-244), vagy forduljon a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályához!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu