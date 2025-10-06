27 perce
Ez a filléres konyhai hulladék valódi kincs – ne dobja ki!
A tojáshéj remek kalciumforrás – nemcsak a növényeknek, hanem nekünk is.
A legtöbb konyhában a tojáshéj automatikusan a szemetesben landol, pedig ez az apró, törékeny héj igazi kincs – írja a Mindmegette.hu. A gasztroportál cikke szerint a tojáshéj teljesen természetes, könnyen lebomlik, és a háztartásban, a kertben, sőt még a szépségápolásban is bevethető.
A tojáshéj természetes súrolószer, vegyszerek nélkül
A szárított, porrá őrölt tojáshéj remek házi súrolószer.
Egy kevés szódabikarbónával keverve tökéletesen tisztítja a lábasokat, edényeket vagy akár a mosogatót is.
Enyhén dörzsölő, mégis kíméletes – és abszolút környezetbarát megoldás.
Bőrradír házilag
A tojáshéj finomra őrölve, arcpakolásba keverve enyhe radírozó hatású.
Eltávolítja az elhalt hámsejteket, miközben ásványi anyagokkal frissíti a bőrt.
Ha kíváncsi, mi mindenre használhatja még a tojáshéjat, kattintson.
