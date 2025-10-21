október 21., kedd

Így tisztítsa a függönyt mosás nélkül

A mosás nagy energia és vízfogyasztással járhat, nem kell mindig mindent kimosni.

Így tisztítsa a függönyt mosás nélkül

Nem kell mindig mindent kimosni, a függönyöket például mosás nélkül is felfrissíthetjük! Néhány egyszerű, környezetkímélő trükkel nemcsak energiát és vizet spórolhatunk, hanem megkíméljük a kényes textíliákat is – írja a Mindmegette.hu.

A függöny pormentesítése

Először is húzzuk ki simára a függönyt, szinte ránctalanra.

Majd felülről lefelé haladva porszívóval szedjünk ki belőle annyi port, amennyit csak tudunk.

Ha van kézi vagy morzsaporszívónk, nyert ügyünk van, azt ugyanis könnyű tartani, pont kézre áll. Lehet, hogy nem szedi ki belőle az összes port, de mivel ez egy átmeneti megoldás, és tényleg csak a textil frissítését szolgálja, pont annyira lesz hatékony, amennyire kell.

Ha kíváncsi, hogyan varázsolhatja újra frissé és illatossá még a függönyöket mosás nélkül, kattintson.

 

