szeptember 23., kedd

Tekla névnap

14°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

6 órája

Mutatunk néhány házi praktikát, amivel távol tarthatja a poloskákat az otthonától

Címkék#ablakpárkány#rovar#poloska#praktika

A poloskák egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban, és kellemetlen szagukkal, jelenlétükkel bosszúságot okoznak. Szerencsére a poloska ellen nem feltétlenül szükséges vegyszerekhez nyúlni.

MW
Mutatunk néhány házi praktikát, amivel távol tarthatja a poloskákat az otthonától

A poloskák már keresik azokat a helyeket, ahol átvészelhetik a telet

Forrás: Shutterstock

Megérkezett az ősz, amikor a poloskák keresik azokat a helyeket, ahol átvészelhetik a telet. Sokszor döntenek úgy, hogy a lakás erre pont tökéletes – írja a Mindmegette.hu. A gasztroportál cikkében olyan házi praktikákat gyűjtött össze, amikkel távol tarthatjuk a kéretlen látogatókat.

The,Chef,Chopping,Garlic,On,A,White,Plastic,Cutting,Board,
A fokhagyma erőteljes illata távol tartja a poloskát
Forrás: Shutterstock

Megelőzés és hatékony védekezés poloska ellen

A hatékony poloska elleni védekezés a megelőzéssel kezdődik.

Az ablakokra és az erkélyajtóra szerelt szúnyogháló alapvető megoldás, hiszen megakadályozza, hogy a poloska bejusson a lakásba.

Érdemes minden apró rést és repedést is ellenőrizni, mert a rovarok a legkisebb nyíláson is képesek átjutni.

Fokhagyma poloska ellen: természetes riasztó

A fokhagyma erőteljes illata sok rovart, így a poloskát is távol tartja.

Készítsünk házi oldatot fél liter vízből és néhány teáskanál reszelt fokhagymából, majd ezzel kenjük be az ablakpárkányokat és ajtókereteket.

Ez a megoldás nemcsak olcsó, de a környezetet sem terheli, és hatékony házi módszer poloska ellen.

Ha kíváncsi még több házi módszerre, kattintson.

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu