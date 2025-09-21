22 perce
Így védheti meg a növényeit a túl sok esőtől
Ősszel gyakoriak a nagy esőzések, amik nem kímélik a kerteket.
Forrás: Shutterstock
Ősszel a túlzott csapadék károsíthatja a kertet, ezért érdemes különféle praktikákat bevetni annak érdekében, hogy a növények és a talaj védve legyenek a túl sok esőtől - írta a Mindmegette.
1. Használj talajtakarót
Már ősz elején talajtakarót kell tenni a növények köré, hogy megóvd a gyökereiket a heves esőzésektől. A talajtakaró levegősebbé teszi a talajt, ráadásul a víz is könnyebben elszivárog így. A szalma vagy fakéreg tökéletes talajtakaró – tavaszig még a fagyok okozta hidegkárosodástól is véd.
2. Alakíts ki vízelvezető felületeket
A kerti utakra és ösvényekre terített kavicsok vagy vízáteresztő burkolatok segítenek elvezetni a vizet, így nem áztatják el a talajt.
Érdemes a kert leginkább kitett részein kialakítani ezeket a vízáteresztő felületeket.
3. Gondoskodj az esővíz összegyűjtéséről és elvezetéséről
Nagyobb esőzések során az esővízgyűjtő tartály megtelhet, és a felesleges víz kifolyhat, ami eláztathatja az udvart. Ha túl sok víz gyűlik össze benne, önts le belőle. Érdemes túlfolyásgátlót felszerelni az ereszcsatornába:
ez a szerkezet érzékeli, amikor a tartály megtelik, és ilyenkor a felesleges vizet visszatereli az ereszcsatornába.
Ha azt látod, hogy a víz nem tud elfolyni a talajról, áss sekély árkokat a kertben: egy fél méter mély árok és esetleg a talajba fektetett perforált csővel is könnyedén el tudjuk vezetni a felesleges vizet a növények közeléből
