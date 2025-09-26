2 órája
Fájdalom a jobb bordaívnél? A májproblémák gyakori tünete lehet
A májban jelentkező fájdalom nemcsak kellemetlen tünet, hanem komoly betegségek jele is lehet, ezért fontos a mielőbbi kivizsgálás.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A máj a legnagyobb belső szervünk, amely tápanyagokat bont, méregtelenít és epét termel. Bár képes regenerálódni, egyes állapotok fájdalmat okozhatnak, ami intő jel lehet – olvasható a mindmegette.hu-n.
A májfájdalom hátterében többféle betegség állhat. Gyakori ok a vírusos hepatitis (A, B, C), amely fáradtsággal, sárgasággal és sötét vizelettel járhat. Az alkohol túlzott fogyasztása alkoholos hepatitist okozhat, míg a zsírmáj eleinte tünetmentes, később fáradtságot és fájdalmat idéz elő. Ritkább kórképek a májtályog vagy a Fitz-Hugh–Curtis-szindróma, amelyek súlyos panaszokat váltanak ki. Jóindulatú ciszták, a Budd–Chiari-szindróma, valamint az epekövek és az epehólyag-gyulladás szintén kiválthatják a májkörnyéki fájdalmat.
A legsúlyosabb eset a májdaganat, amely sokáig rejtve maradhat, később viszont étvágytalanságot, fogyást és erős panaszokat okoz.
A máj a has jobb felső területén helyezkedik el, így a fájdalom többnyire a jobb bordaív alatt érezhető, de kisugározhat a hátba vagy a vállba is. A tünetekről részletesebben ITT olvashat.
Bulvár-celeb
- Matthew McConaughey édesapja a szenvedély hevében hunyt el
- Milliók életét követeli évente, mégsem foglalkozunk vele eleget
- Mutatunk néhány házi praktikát, amivel távol tarthatja a poloskákat az otthonától
- Befogták és Csehországba költöztették Emilt, a jávorszarvast
- Így aprítsa fel a fokhagymát, hogy a legtöbbet hozhassa ki az ízéből