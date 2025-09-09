Két SUV-val és nagy kedvezménnyel lépett piacra a Chery Magyarországon

Az EU elektromos autókat sújtó vámjai után a kínai gyártók a hibridekre és benzines modellekre helyezték a hangsúlyt. Így érkezett meg Magyarországra a Chery is, Ázsia negyedik legnagyobb autógyártója.

Rendhagyó helyszínen, egy Dunán ringatózó hajón tartották a gyártó bemutatkozó rendezvényét, amelyen az importőr Grand Automotive East Kft. (társvállalata forgalmazza nálunk a Nissant) munkatársai vázolták fel a kezdetben 14 hazai szalonban, hétéves vagy 150 ezer kilométeres garanciával árusított modellek piaci bevezetését és hátterét. Érdemes megjegyezni, hogy a Chery konszernhez tartozó, műszakilag is közeli rokon Omoda és Jaecoo márkák már korábban megjelentek nálunk, ezek vezérképviseletét egy másik cég látja el, így konkurenciaharc várható – olvasható a Magyar Nemzeten.