Antibakteriális törlőkendő: van, amikor többet árt, mint használ

2. Nedvszívó anyagból készült tárgyak

A baktériumok elpusztításához az antibakteriális oldatoknak általában néhány perc hatóidő szükséges. Ha a felület puha – például szőnyeg, szivacs –, nem marad elég sokáig a felületén ahhoz, hogy hatékony legyen.

3. Konyhapult

A konyhapulton számtalan kórokozó hemzseg, itt bizony nem elegendő az antibakteriális törlőkendő! A speciálisan erre a célra készült konyhai tisztítószerek, amelyek zsíroldó és antibakteriális hatóanyaggal is bírnak, valóban tisztává vrázsolják a pultot.

4. Keményfa felületek

Jó ötletnek tűnhet az ebédlőasztalt letörölni antibakteriális törlőkendővel, ám ha fából készült, inkább ne tegyük!

A kendőben lévő vegyszerek és egyéb összetevők károsíthatják a felületét.

Ugyanez igaz

a fapadlóra,

más fából készült bútorokra,

szegélyekre.

