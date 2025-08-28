2 órája
Kínos rutinok 40 felett? A Z generáció listázta a régimódi szokásokat
A mai ifjúság már egy teljesen más értékrend szerint működik, más prioritásaik vannak, így természetes, hogy másként vélekednek. A Z generáció szerint vannak olyan napi rutinok, amelyekhez a 40 felettiek ragaszkodnak, de amelyek már vércikinek számítanak az ifjúság szemében. Lássuk a listát!
A Z generáció listázta a negyven felettiek legcikibb szokásait (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A generációs különbségek az élet számos területén megmutatkozhatnak: öltözködésben, zenében, szórakozásban, vagy utazási szokásokban. Azonban a 40 felettieknek vannak olyan mindennapi rutinjaik, amelyek számukra teljesen természetesek, azonban a Z generáció számára ezek már nagyon régimódinak tűnnek – írja a Life.hu.
Ezek a legégőbb napi rutinok a Z generáció szerint
1. A Facebook használata
A negyven felettiek közel 70 százaléka még mindig rendszeresen használja a Facebookot.
Nemcsak a barátokkal való kapcsolattartásra, hanem arra is, hogy tájékozódjon, közösséget találjon és építsen, valamint szórakozzon.
A Z generáció ezt roppant furcsának találja, hiszen ma már rengeteg közösségi média alkalmazás áll rendelkezésre.
És pont az idősebb korosztály aktív jelenléte miatt
a fiatalok számára már ciki a Facebook, helyette inkább más platformokon, például a TikTokon, vagy az Instagramon vannak aktívabban jelen.
2. „A sípszó után kérem hagyjon üzenetet”
...és a 40 felettiek bizony hagynak! Mert ők még inkább telefonálnak, minthogy szöveges üzenetet írjanak. Bár a hangüzenetek küldése újra reneszánszát éli, és a hosszas pötyögés helyett a fiatalok is gyakran így kommunikálnak egymással, de ezt on-line teszik.
A Z generáció tagjai még a munkahelyeken is inkább e-mailt vagy üzenetet küldenek, ahelyett, hogy személyes vagy virtuális megbeszélést szerveznének.
Kényelmetlenül érzik magukat telefonálás közben, így nem meglepő, hogy furcsának találják, ha a negyven felettiek ezt minden nap csinálják.
Milyen „old school” rutinok vannak még a Z generáció listáján?
