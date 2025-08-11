Ezt az 5 ételt soha ne tárolja a fagyasztóban

Sok mindent szeretünk a mindennapokban a mélyhűtőbe tenni, hiszen ezzel a trükkel konzerválhatjuk a nyers és a főtt ételeket is, utóbbiakból pedig hamar főfogás válhat a rohanós hétköznapokon. Habár ez a lépés nagyon is praktikus, nem minden étel tehető be büntetlenül a fagyasztóba – hívja fel a figyelmet cikkében a Borsonline.

Illusztráció. Tejfölt, joghurtot, kenhető vaj- és lágy sajtkrémeket szintén tartsuk távol a fagyasztótól

Forrás: Shutterstock

Jobb, ha bizonyos ételtípusok nem kerülnek be a fagyasztóba

Ne menjenek a fagyasztóba a magas víztartalmú zöldségek és gyümölcsök

Az uborka, a különféle saláták vagy éppen a dinnye jobb, ha nem kerül a mélyhűtőbe, hiszen a bennük lévő víz itt megfagy, kiolvadás után pedig pépessé, egyszóval élvezhetetlenné válnak azok a zöldségek és gyümölcsök, melyeknek épp a víztartalom a különlegességük. A roppanós és nedvességben bővelkedő állag ilyen módon elvész.